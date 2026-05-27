Maria Pubill Balart, surienca resident a Manresa, compleix 100 anys
L’alcalde Marc Aloy li lliura un obsequi i un ram de flors en nom de la ciutat
Regió7
Maria Pubill Balart va rebre dimarts l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que la va felicitar pel seu centenari. En representació de l'Ajuntament, li va lliurar un ram de flors i un obsequi. La celebració es va dur a terme al seu domicili al passeig de Pere III, on va estar envoltada dels seus familiars que no es van voler perdre aquest moment tan especial.
Maria Pubill Balart va néixer el 26 de maig de 1926 a Súria i va residir durant 12 anys a Alemanya. És vídua i mare d’un fill i una filla, i també àvia de tres nets i besàvia de dos besnets. Al llarg de la seva carrera professional va treballar com a modista i en una fàbrica tèxtil. A més de dedicar-se a la costura per als habitants del poble, sempre ha gaudit molt de sortir amb les amigues i de ballar.
