Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
Les dues mesquites han aplegat al Congost unes dues mil vuit-centes persones i ha comptat amb la presència de representants municipals
Prop de tres mil persones han participat en la Festa del Sacrifici organitzada a Manresa per la comunitat islàmica i que ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Aloy i del primer tinent d'alcalde, Anjo Valentí.
La celebració ha començat a 2/4 de 8 del matí i ha finalitzat una hora i mitja després, organitzada per les dues mesquites de la ciutat.
La festa s'ha iniciat amb unes paraules dels presidents de les dues mesquites, Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages, i responsable de la mesquita Al-Fath, a la fàbrica de l'Aranya, i de Noureddine El Benadi, president de l'Associació Islàmica de Manresa, i responsable de la mesquita Mossab Ibn Omaïr, del polígon dels Dolors. A la celebració també ha intervingut l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia. Al camp del Congost s’hi han reunit aproximadament unes 2.800 persones, entre petits i grans, homes i dones.
Alegria, felicitat i unió
S’ha viscut un ambient molt bonic, ple d’alegria, felicitat i unió, en una de les festes més importants del calendari musulmà.
La Festa del Sacrifici (coneguda en àrab com Id al-Ad·ha o Aid al-Kabir, i popularment com la Festa del Xai) és una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic. Commemora la submissió perfecta del profeta Abraham (Ibrahim) a la voluntat de Déu en acceptar sacrificar el seu fill, moment en què Déu va aturar el seu braç i li va proporcionar un xai per al sacrifici.
