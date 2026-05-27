Operatiu al carrer Bailén de Manresa per treure una dona per una finestra amb la grua dels Bombers
La manca d'alternatives per a una evacuació convencional ha obligat als serveis d'emergències a recorrer a aquest mètode poc convencional
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han assistit aquesta nit el Sistema d'Emergències Mèdiques en l'extracció d'una persona del seu domicili per la finestra a Manresa. L'extracció ha tingut lloc a les 20:43 hores, al carrer Bailén número 27, on, davant l'impossibilitat d'evacuar la persona de manera convencional, el SEM ha demanat assistència als Bombers que hi han desplaçat tres dotacions. Ha estat necessari fer servir un camió autoescala per evacuar la persona del domicili.
Per ara no ha transcendit el motiu de la extracció de la persona.
