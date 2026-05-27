La selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa
Una seixantena d’alumnes participen en un simulacre a la FUB per saber què es trobaran el dia que facin la prova de debò
La prova de la selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa. Una seixantena d’estudiants de l’institut Quercus de Sant Joan i de les escoles La Salle i FEDAC han fet la prova d’accés a la universitat aquest dimecres al matí. Amb una particularitat, però: es tracta d’un simulacre de l’examen oficial, una prova pilot per mostrar als alumnes què es trobaran el dia que l’hagin de fer de debò, que serà el 9, 10 i 11 de juny.
La prova s’ha dut a terme seguint tots els tràmits que hauran de seguir els estudiants: trobar-se a les llistes que en aquest cas estaven penjades al vestíbul per saber a quina aula anar, dur el carnet d’identitat a sobre, enganxar a l’examen les etiquetes que els lliuren i, lògicament, fer la prova. En aquesta ocasió han fet la de castellà i la de l’idioma estranger. Són els exàmens de reserva que hi havia el curs passat i que finalment no es van utilitzar.
Es dona la circumstància, a més a més, que bona part dels alumnes que han fet l’examen són de centres educatius que tenen la mateixa UManresa com a referent on fer la selectivitat. O sigui que ja es coneixeran l’espai físic on hauran de passar la prova d’accés a la universitat, i també el procediment que hauran de seguir. Això els descarrega ja de certa pressió i els permetrà centrar-se en l’examen, ha explicat la directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Sílvia Mas.
Només entrar a l’aula se’ls ha llegit la normativa que regeix la prova, se’ls ha comunicat el temps que tenen per fer l’examen, que està prohibit tenir dispositius electrònics a mà o que han d’enganxar l’etiqueta amb el codi de barres a l’examen. A partir d’aquí, han repartit les proves i, enmig d’un sonor silenci, ha començat la prova.
Els professors dels estudiants han lloat la iniciativa, que es podria repetir els pròxims cursos. Caldrà fer-ne una valoració amb els mateixos docents i amb els alumnes, ha dit Mas. També ha estat una experiència profitosa pels estudiants, han dit alguns. Els ha donat pistes per on prémer més a l’hora d’estudiar els pròxims dies, i també els ha servit, segons han explicat, per saber què es trobaran.
La jornada, que s’ha celebrat durant tot el matí, s’ha completat amb una xerrada amb la psicòloga i docent d’UManresa, Cristina Junyent, que els ha donat pistes de com afrontar una selectivitat sense nervis. Difícil, però ni impossible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici