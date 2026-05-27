La Trobada de Diables de Manresa celebrarà deu anys aquest dissabte, i 40 de la fundació del grup de Xàldiga
A les 9 del vespre, els participants faran una tabalada des de l'Anònima fins a la plaça Gispert, on hi haurà el lluïment de cada colla, seguit d'un correfoc fins a la plaça Major
Prop de 150 diables, diablons i tabalons participaran en un acte que se celebra tradicionalment a la capital del Bages la setmana abans de la Patum de Berga
Els Diables de Manresa, una de les seccions de Xàldiga taller de festes, estan d'aniversari. Celebren 40 anys de la seva fundació i deu anys de la primera Trobada de Diables de Manresa, que se celebra anualment a la capital del Bages la setmana abans de la Patum. Aquest dissabte, 30 de maig, uns 150 diables participaran a Manresa en una trobada amb els Diables de Manresa, els Diablons i Tabalons de Xàldiga i, com a colles convidades, els Tronats de mar de Vilanova i la Geltrú i els Diables d’Esparreguera.
L'inici de la trobada serà a les 9 del vespre a l'Anònima, des d'on els participants faran una tabalada fins a la plaça Gispert. A les 10 del vespre hi haurà una actuació de lluïment de cada colla en aquesta plaça i, seguidament, un correfoc fins a la plaça Major que passarà pels següents vials:
- Carrer de Talamanca
- Passeig de la República
- Plaça Lissach
- Carrer de les Piqes
- Plana de l'Om
- Carrer de Sant Miquel
- Carrer de Vallcendrera
- Plaça del Pedragar
- Carrer del Pedregar
- Plaça del Carme
- Carrer del Cap del Rec
- I plaça Major
Per commemorar les seves quatre dècades de vida, els Diables de Manresa van celebrar un dinar intern on es van convidar exdiables de la colla i integrants actuals. La intenció era fer una celebració més gran, però no ha pogut ser per diferents motius, informa el cap de colla dels Diables de Xàldiga i del Correfoc de la Festa Major de Manresa 2026, Albert Maestro. Avança que durant el Correfoc de la festa major és previst fer algun esment als 40 anys dels Diables, però que encara s'ha de concretar.
Una mica d'història
L’any 1986 una colla d’amics i amants de la cultura del foc va crear la secció de Diables de Xàldiga, que va néixer amb la intenció d’escampar una tradició tan nostrada com són els correfocs arreu de Catalunya. Els primers vestits de Diables es van fer a partir de diverses propostes presentades per Sendo Vall en aquarel·les. Eren granotes de mecànic pintades pels mateixos diables.
Des de llavors, la colla ha fet correfocs per bona part de la geografia catalana i en diversos punts de l’estat espanyol, a més a més d’alguna sortida a altres països (Portugal, Itàlia, Andorra…), acompanyats sempre pels bons ritmes dels Tabalers.
La secció de diables té la capacitat de preparar correfocs a la mida de les necessitats dels organitzadors, ja siguin ajuntaments, escoles, associacions de veïns, etc.
Al grup hi ha figures que escenifiquen números amb una gran quantitat de pirotècnia:
- El Ceptrot del Llucifer es va fer el 1988.
- El Ceptrot de la Diablessa va sortir l’estiu de 1987.
L'any 2016 es va iniciar com a projecte dels 30 anys de la colla una Trobada de Diables per celebrar l’aniversari. Veient l’èxit que va aconseguir, es va decidir substituir la cercavila de foc que es feia per la Llum des del 2009 i, així, potenciar la colla i crear una festivitat pròpia dins de Manresa. Aquesta trobada convida altres colles similars d’arreu del país i es fa anualment just el cap de setmana anterior a la Patum.
