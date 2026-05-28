El Centre Cultural Xinès de Manresa inaugura la seva biblioteca aquest dissabte i la posa a l'abast
L'acte es farà a 2/4 d'11 del matí amb la presència del cònsol de la Xina a Barcelona
L'espai del carrer de Lleida inclou més de 300 llibres per aprendre la llengua del país
El Centre Cultural Xinès Yinuo de Manresa ha adequat a la seu del carrer de Lleida, al barri de la Plaça Catalunya, una petita biblioteca en llengua xinesa pensada per a les persones d'aquest país i, també, per a les que estiguin interessades a aprendre el mandarí -el majoritari a la Xina- i en la cultura xinesa.
Aquest dissabte, 30 de maig, celebraran la inauguració amb la presència del cònsol de la República Popular de la Xina a Barcelona. L'acte tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí.
La biblioteca inclou més de 300 llibres i el local es troba als baixos del número 10 del carrer a tocar de la plaça Catalunya. L'horari és els dies feiners de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 9 del vespre.
Anteriorment, van ocupar un local al carrer de la Indústria, però es van traslladar al carrer de Lleida. El seu objectiu és promoure l'aprenentatge de l'idioma xinès i fomentar l'entesa cultural entre la Xina i la cultura d'acollida. A banda de l'idioma, també treballen per promoure la riquesa cultural xinesa, amb l'organització de cursets i de xerrades, i d'esdeveniments culturals, com la celebració de les festivitats tradicionals.
Recentment, Regió7 va informar que aquest centre havia estat escollit per l’agència de notícies oficial de la Xina per fer un reportatge sobre l'interès que genera aprendre xinès.
