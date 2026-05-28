El claustre de la UVic-UCC avala el programa de la candidata a rectora, Marta Otero
Va rebre un 90,6% de vots favor, i serà nomenada oficialment rectora l'11 de juny
Jordi Morros/Regió7
El Claustre de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha donat un ampli suport al programa presentat per la candidata a rectora Marta Otero Viñas. En una convocatòria extraordinària que es va celebrar aquest dimecres, Otero va obtenir un 90,6% de vots a favor dels membres del claustre amb dret a vot. La votació, que oficialment es va tancar dimecres a la mitjanit, va tenir com a resultat final 489 vots a favor, 5 en contra (1,33 %), i 36 en blanc (8,03 %).
El nomenament oficial de la nova rectora es farà en la reunió ordinària del patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic, que s’ha de celebrar el pròxim 11 de juny.
Presentació del programa
En el transcurs del Claustre, que va ser seguit per 240 persones presencialment a l’Aula Magna i 232 persones en línia, Otero va exposar el seu programa d’actuació per als pròxims quatre anys (2026-2030), després de fer una presentació de la seva trajectòria professional a la UVic-UCC, on ha desenvolupat tasques de docència, recerca i gestió.
Les línies mestres del programa d’Otero, dividits en nou àmbits d’actuació, plantegen una etapa orientada a consolidar el model federatiu de la institució, reforçar-ne el compromís social i impulsar-ne el posicionament acadèmic i investigador.
Formar i investigar per transformar
El programa el va presentar amb el lema “Formar i investigar per transformar la societat”. Defensa el paper de la universitat com a motor de transformació social, amb capacitat per contribuir al desenvolupament territorial, econòmic i cultural del país.
Un cop feta la votació del Claustre, el següent pas serà la ratificació de la candidatura a la pròxima reunió ordinària del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, que tindrà lloc el dia 11 de juny. Si s’aprova aquesta candidatura, Marta Otero substituirà en el càrrec Josep Eladi Baños Díez, rector de la UVic-UCC des del 2018 fins a l’actualitat.
La reunió del Claustre va ser conduïda per l’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells, acompanyat per la secretària general de la UVic-UCC, Núria Gorchs. Castells va mostrar la seva satisfacció per la professionalitat i el rigor amb què s’havia dut a terme tot el procediment d’elecció de la nova rectora.
Procés d'elecció
Aquest procés es va iniciar a finals de l’any passat, quan es va nomenar els membres que van formar part de la comissió de selecció. Va estar format per representants de les quatre fundacions federades que formen la UVic-UCC, a més a més de delegats de la Generalitat dels seus òrgans vinculats al sector universitari i de recerca, i també membres de la societat civil i de la comunitat universitària. Per part de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), va ser a la comissió la doctora en Filosofia i Lletres i actual directora general ajunta de la FUB, Sílvia Mas.
El passa abril el comitè va proposar la candidatura de Marta Otero, doctora en bioquímica i biologia molecular, i directora de l’Escola de Doctorat de la mateixa UVic-UCC, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional. A més a més de docent, ha assumit diversos càrrecs de gestió.
El patronat de la Fundació Universitària Balmes en primera instància, i el claustre ara, han avalat la candidatura.
Des de la constitució de la UVic-UCC, el 2014, la universitat ha tingut dos rectors: Jordi Montaña (2010-2018) i Josep Eladi Baños (2018-2026). Marta Otero n'agafarà al relleu. Anteriorment, quan era Universitat de Vic, van assumir el càrrec de rector Ricard Torrents (1997-2002), David Serrat (2002-2006) i Assumpta Fargas (2006-2010).
