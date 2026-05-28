Consells per treure’s de sobre l’angoixa per la selectivitat
Dur a terme una organització realista, no voler assumir nous continguts a última hora, i descansar i menjar bé, és clau
Plantejar-se una organització realista, no voler assolir nous continguts els darrers dies ni fer jornades intensives d’estudi i, sobretot, descansar i menjar bé. Són les claus per afrontar la prova de selectivitat amb garanties, sense un excés de nervis i angoixa. És la reflexió que la psicòloga i docent a UManresa Cristina Junyent per entomar les Proves d’Accés a la Universitat que es duran a terme els pròxims dies 9, 10 i 11 de juny.
D’entrada Junyent explica que l’angoixa o l’estrès d’aquests dies és normal. És la mateixa sensació que es genera a l’hora de fer front a una situació desconeguda En aquest cas la prova de la selectivitat, intensa tant pel volum de continguts com per l’expectativa de poder arribar a la nota d’accés per continuar els estudis del grau desitjat.
Junyent aporta unes pautes com per exemple el que en diu una organització realista. «Molts alumnes el que volen és assolir molts continguts en pocs dies, i això no és eficient». Hi ha d’haver pautes d’estudis de 45-60 minuts, amb les seves corresponents pauses.
Recomana no obrir temes nous els dies abans i encara menys el dia de la prova. «Molta gent aprofita al màxim per poder estudiar tot allò que ha deixat enrere». És allò típic que la feina s’ha hagut de fer abans i no a darrera hora. «El dia de la prova ha d’estar ja ha d’estar tot preparat, agafar les coses i afrontar la situació».
Els bons hàbits són importants
També són importants els hàbits, remarca. «Cal cuidar-se», i no fer, per exemple, jornades intensives d’estudi sense dormir «perquè hi ha molts alumnes que volen aprofitar la nit. Hem d’estar descansats», insisteix. També cal menjar bé. «Molts mengen malament i ràpid per continuar estudiant, i això resta eficiència a l’hora de retenir continguts o fer d’aprenentatge».
Junyent va participar aquest dimecres a la simulació de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) que es va fer a la FUB i en la qual van participar un centenar d’alumnes que han de fer la selectivitat aquest juny. Segons la seva opinió, amb la simulació «intentem situar-los el màxim possible a la realitat que es trobaran en el seu moment». Allò desconegut ja no ho serà tant, amb la qual cosa s'esvaeix part de la inseguretat que es pot sentir.
Subscriu-te per seguir llegint
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així