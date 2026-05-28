Manresa regula els terrenys on es poden i no es poden posar plaques solars
Salvaguarda l’impacte visual sobre el regadiu històric, els itineraris de l’Anella Verda i miradors com Collbaix o la torre Santa Caterina
Facilitar que petits propietaris agrícoles i forestals de Manresa complementin la seva renda salvaguardant de l’impacte visual el regadiu històric, els itineraris de l’Anella Verda i miradors com Collbaix o la torre Santa Caterina.
Aquest és l’objectiu de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa que està en marxa i que es va aprovar en el darrer ple municipal. Segons va explicar el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, la feina es va iniciar fa més de 2 anys.
A Manresa no hi ha cap gran parc solar fotovoltaic en sòl no urbanitzable. «A les grans empreses no els interessa, perquè tenim propietats petites i prefereixen entendre’s amb grans propietaris. Així que no hem tingut mai cap proposta d’aquesta mena i no sé si la veurem mai».
Per contra, sí que hi ha propietaris agrícoles o forestals que tenen una granja, unes terres i que voldrien posar alguns petits parcs fotovoltaics per complementar la seva renda agrària i per ser autosuficients energèticament. Però topaven amb el fet que «el nostre pla urbanístic era molt restrictiu i gairebé no permetia instal·lar plaques a terra», va informar Huguet.
Va afegir que «mantenim la voluntat que les plaques solars complementin les rendes agràries, però en cap cas les substitueixin. Que un pagès pugui obtenir rendibilitat econòmica, una diversitat d’ingressos, però que en cap cas deixi de ser pagès per ser un productor d’energia».
"Volem facilitar posar plaques en més llocs"
La normativa actual impedeix que un propietari ocupi més d’un 25% de la seva finca amb plaques solars. «Ara volem facilitar que aquests petits propietaris puguin posar plaques en més llocs», va dir.
La modificació puntual del POUM que s’està tramitant delimita «en quins espais hi poden anar i en quins no volem que n’hi hagi. No en volem al mig dels regadius històrics del Poal o de Viladordis, ni en espais inundables de rieres, ni en miradors com Collbaix o la torre Santa Caterina». Per això s’ha fet una feina d’identificar les visuals i s’han tingut en compte els itineraris de l’Anella Verda, «perquè volem caminar per un espai agrari i forestal», va dir.
La proposta ha coincidit amb el fet que la Generalitat de Catalunya ha publicat el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables (Plater) que té uns objectius semblants, però que no concorda amb la plasmació concreta de Manresa. Huguet va posar com a exemple que el Plater obvia la instal·lació de plaques a l’antic abocador clausurat quan nosaltres creiem que ha de ser el lloc prioritari. Així que «l’avanç de planejament ens ha de servir com al·legacions que farem al Plater que encara s’ha d’aprovar», va concloure Huguet.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així