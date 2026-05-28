El PSC estima que Manresa ha rebut 100 milions d'euros d'Europa els darrers 40 anys

El president del grup municipal socialista va donar la xifra en el darrer ple municipal i l'ha difós per xarxes socials

Anjo Valentí és el responsable de les relacions amb les institucions europees via Eurotowns / Arxiu particular

Francesc Galindo

Més de cent milions d'euros és el que estima el president del grup municipal del PSC, Anjo Valentí, que ha aportat la Unió Europea a Manresa durant els darrers 40 anys.

El polític socialista va donar aquesta dada durant el darrer ple de l'Ajuntament i també l'ha difós per xarxes socials. En una piulada que va fer pel dia d'Europa -9M- va assegurar que "d'ençà de la nostra pertinença a la Unió Europea Manresa ha rebut més de 100 milions d'euros que s'han invertit en rehabilitació urbana, plans d’ocupació i formació, digitalització, eficiència energètica i mobilitat sostenible.

Valentí considera que és bo "visualitzar les ajudes rebudes des del 1986, fent un càlcul aproximat". Explica que no és tant un estudi contrastat tècnicamentt, sinó només una valoració política confegida en base a informació obtinguda de diferents fonts. Recorda que només amb els recents Next Generation Manresa ha rebut fins ara més de 20 milions d'euros.

Anjo recorda, també, que és el responsable de les relacions amb les institucions europees via Eurotowns (xarxa de ciutats mitjanes europees) on exerceix de vicepresident i, també, de l'entitat europea BELC (Building Europe Local Counsilors).

Múltiples fons i programes

El president del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Manresa afirma que els ajuts rebuts per Manresa venen de múltiples fons i programes europeus des dels anys vuitanta: FEDER, Fons Social Europeu, URBAN, PAC, Next Generation, i afegint també subvencions a entitats privades com EuroCAT, empreses i universitats manresanes. Tot això sense comptar els centenars de manresans i manresanes que ha rebut beques pel programa Erasmus.

Entre els projectes europeus destacats a Manresa hi ha hagut finançament europeu per a la rehabilitació urbana i del nucli antic (destacant a finals dels anys vuitanta la revisió del clavegueram), plans d’ocupació i formació, modernització d’Aigües de Manresa, digitalització municipal, eficiència energètica, mobilitat sostenible i projectes vinculats a l’Agenda Urbana 2030.

Assegura que "només en fons Next Generation recents, l’Ajuntament de Manresa ha estat una de les ciutats catalanes que més recursos ha captat proporcionalment".

