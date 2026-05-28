S’obren les inscripcions per a la trentena d’activitats de l’Estiu Jove

El programa inclou activitats esportives, tallers, lleure i sortides durant el juny i juliol

El torneig de vòlei platja de la plaça Major celebra el seu 20è eniversari

Dilluns vinent s’obrirà el període d’inscripcions a les activitats Estiu Jove 2026 que promou l’Ajuntament de Manresa. La proposta s’adreça a adolescents i joves a partir de 12 anys, i inclou activitats esportives, tallers, lleure i sortides durant els mesos de juny i juliol. Les inscripcions s’han de fer a través de la web manresajove.cat.

Una de les principals propostes és el casal d’estiu Òrbita Jove, que es durà a terme per setmanes del 29 de juny al 31 de juliol. Com a novetat, el casal dura una setmana més respecte de l’any passat, i ofereix jocs, gimcanes, piscina, làser tag i sortides a l’Illa Fantasia i al Tibidabo.

Ús lliure de la pista de vòlei platja

Les activitats esportives guanyen pes. El tradicional torneig de vòlei platja arribarà al seu 20è aniversari i celebrarà la modalitat 4x4 (del 29 de juny al 4 de juliol) i el 2x2 (del 6 al 10 de juliol). Enguany, la pista instal·lada a la plaça Major estarà disponible més dies i es podrà fer servir de forma lliure i gratuïta de les 10 del matí a les 10 de la nit els dies 5, 11, 12, 13 i 14 de juliol.

Així mateix, el programa potencia altres espais de la ciutat amb el segon Torneig de bàsquet 3x3 a la pista Jover del Poble Nou —dins l’Urban Sport Fest— i el primer Torneig de futbol 3x3 a la Cruyff Court de la plaça del Mil centenari.

Cultura urbana, jocs nocturns i formació

Entre les novetats creatives i de lleure d’aquest estiu destaquen un escape room nocturn pels carrers del Barri Antic, la pintada d'un mural grafiti al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya, una nit de jocs i realitat virtual, i tallers diversos de costura, espelmes naturals, gelats o fang.

Aquestes propostes se sumen a les activitats ja consolidades, com la nit a les Piscines Municipals, la sortida a PortAventura, el 5è Concurs de rap en català, el programa d'estiu JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) -que s'ampliarà a les tardes d'agost- o les càpsules formatives de primers auxilis, manipulació d'aliments i cura d'infants per fer de cangurs.

Inscripcions i informació

El programa complet es pot consultar a la web de l'Ajuntament.

Per a més informació o consultes, les persones interessades poden contactar amb l’Oficina Jove del Bages-Espai Jove Joan Amades a través del correu bages@oficinajove.cat, al telèfon 93 877 13 60 o per WhatsApp al 676 664 142. L’horari d’atenció actual és de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de dilluns a dijous de 4 a 7 de la tarda. A partir del 22 de juny s'iniciarà l'horari intensiu d'estiu, que serà de dilluns a divendres de 9 a 2.

