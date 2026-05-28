Xavier Bosch, escriptor:" La paraula "manresana" surt a totes les meves novel·les"
El periodista i escriptor Xavier Bosch va ser el convidat d'aquest mes de maig al Pessics de Vida de Manresa
El periodista i escriptor Xavier Bosch sempre posa la paraula "manresana" a les seves novel·les. A les deu que ha escrit hi surt, en diferents contextos, però no hi falta. Bosch va ser el convidat d'aquest mes de maig al cicle Pessics de Vida, al Centre Cultural el Casino de Manresa, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i Manresa Cultura. Un local que es va omplir un cop més per aquest acte.
En la conversa que aquest dimecres al vespre va mantenir amb la també periodista i escriptora manresana Anna Vilajosana, l'escriptor que més va vendre aquest darrer Sant Jordi va confessar que "el meu pare era de Guixers, i va ser escolaritzat internat a Manresa, on va deixar família i amics. I vaig voler fer-li un petit homenatge a la primera novel·la, i vaig seguir, i ara surt a totes les 10". De fet, quan va ser preguntat si estava escrivint un nou llibre va dir que sí, però que "no n'explicaré res. Només que passarà molt a Barcelona, i que hi sortirà l'adjectiu "manresana".
Autor de deu novel·les i de dos reculls de contes, com a escriptor ha guanyat els premis de narrativa més rellevants de la literatura catalana, com el premi Sant Jordi (2009) i el premi Ramon Llull (2015). Però com a periodista també ha estat al capdavant de grans projectes que han fet història a Catalunya. Creador de formats audiovisuals d'èxit com Alguna Pregunta Més? (amb Antoni Bassas), El món a RAC 1, El gran dictat o El Barça juga a RAC1 "possiblement el programa que més feliç m'ha fet". I és que Bosch és molt barcelonista, tema del qual també en va parlar. A TV3 va dirigir els programes Un tomb per la vida, Aquest any, cent, i Àgora i documentals de música clàssica.
Després es va passar a la premsa escrita, que va marcar el seu pas a ser escriptor. Va dirigir el diari AVUI, però "no li va trobar la gràcia a fer de director de diari, massa números i poca lletra. Deixes de fer de periodista, i hi ha un moment que t'adones que la vida ja va per tu, que l'has de decidir tu. I vaig plegar, no vull tornar a dirigir un mitjà". I diu que d'ofertes no n'hi han faltat. Bosch manté la seva afició al periodisme i escriu articles sobre el Barça, que és la seva passió.
Aquest va ser el darrer Pessics de Vida de la temporada al Centre Cultural el Casino de Manresa. El següent, amb el locutor esportiu Joan Ma Pou, es farà a la sala d'actes de la Plana de l'Om.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals