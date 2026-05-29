Althaia presenta els seus projectes més innovadors al congrés de salut digital referent a Europa
L’Health Revolution Congress 2026 s’ha celebrat a Barcelona, on la institució manresana tenia un espai propi
Regió7
Althaia de Manresa ha participat activament en el congrés de referència en salut digital d’Europa que s’ha celebrat aquesta setmana a Barcelona. Es tracta de l’Health Revolution Congress 2026. S’ha dut a terme al recinte modernista de Sant Pau.
És la quarta vegada que la institució manresana ha pres part en aquest congrés, que ha reunit empreses, institucions, startups i professionals del sector per compartir coneixements, impulsar aliances i donar a conèixer iniciatives innovadores aplicades a la salut i a l’atenció a les persones.
Segons Althaia, ha estat una oportunitat per compartir experiències, establir noves col·laboracions i presentar projectes innovadors desenvolupats conjuntament amb empreses i entitats del territori.
Un espai propi al congrés
Althaia ha disposat d’un espai propi dins del congrés, des d’on s’han donat a conèixer diversos projectes d’innovació en salut i social impulsats des de la institució. Les persones assistents han pogut explorar les diferents tecnologies, interactuar-hi directament i conèixer-ne la seva utilitat en contextos sanitaris i socials. El programa ha inclòs diverses xerrades i presentacions, així com una àrea permanent de demostració tecnològica amb la col·laboració de diferents empreses, com Grup Saltó, Isern Medical, Més que ciència i AIMA.
Entre els projectes que s’han donat a conèixer hi ha el repte que s’ha presentat aquest any a l’Open Innovation Challenge del congrés, impulsat per ACCIÓ. El repte consisteix en la creació de quioscos de suport al diagnòstic mèdic, desenvolupat conjuntament amb UManresa-FUB, i orientat a oferir serveis de diagnòstic remot de manera accessible, segura i integrada amb els sistemes sanitaris.
Aquest projecte il·lustra com la tecnologia pot millorar l’accés als serveis i optimitzar els processos de diagnòstic. La iniciativa està especialment pensada per a zones rurals o amb dificultats d’accés a serveis mèdics. L’objectiu del repte és trobar possibles col·laboradors tecnològics i explorar noves solucions innovadores.
Projectes innovadors
També s’ha presentat el Projecte Bessó Digital, pensat i ideat per fer una atenció més proactiva a la persona en diferents camps, i desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Infiniti. El projecte demostra el potencial d’una plataforma intel·ligent d’atenció integrada que crea una representació dinàmica de cada persona combinant dades clíniques, funcionals, socials i comunitàries per millorar la coordinació i la presa de decisions. El sistema analitza riscos, proposa intervencions personalitzades, incloent prescripció social, i mesura l’impacte real en salut, autonomia i benestar.
Una altra iniciativa que s’ha donat a conèixer és el Projecte d’Habitatge Modular. S’ha desenvolupat conjuntament amb quatre municipis de la Vall del Carme, a l’Anoia, i se centra en habitatges modulars totalment adaptats per a persones amb necessitats especials. El projecte emfatitza l’accessibilitat, l’autonomia personal i l’habitatge com a component clau dins dels models d’atenció integrada. Col·laboren en aquest projecte diferents empreses, entre elles Bunyesc Arquitectes, Showee, MSM, Isern Medical i Fusteria Puigdellívol.
El programa ha inclòs a més una presentació sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en els sectors sanitari i social. En aquest mateix marc, s’ha presentat el Projecte d’Assistent Virtual de l’empresa AIMA “Viu Sol”, destinat a prevenir i abordar la soledat no desitjada. Aquesta solució digital se centra en la companyia, la detecció precoç de situacions de risc i la millora del benestar emocional, especialment en contextos vulnerables.
Rehabilitació al domicili
Finalment, s’ha presentat el nou producte Treemers Health, desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Fusteria Puigdellívol, per potenciar la rehabilitació de persones en el seu domicili, i fer-ne un seguiment telemàtic mitjançant l’aplicació Rehub de Dycare.
Aquest és un exemple de com la col·laboració entre l’empresa Puigdellívol, que partia d’un producte d’àmbit esportiu, s’ha adaptat a l’ús sanitari. Juntament amb els equips d’Innovació i Fisioteràpia i Teràpia ocupacional del Servei de Rehabilitació d’Althaia, ha permès crear un nou producte que afavorirà la rehabilitació de persones amb problemes de salut. Alhora, contribuirà al desenvolupament tecnològic i econòmic del territori.
Tots aquests projectes són fruit del model d’innovació que desenvolupa Althaia, segons explica la institució, que es basa en la detecció de necessitats, l’aportació de coneixement científic i el treball col·laboratiu amb empreses i entitats del territori, universitats, administració, ACCIÓ i Fundació TIC Salut i Social, per tal d’impulsar solucions innovadores per avançar cap a una atenció més eficient, personalitzada i centrada en les persones.
