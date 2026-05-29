Ampans reconeix tres projectes per reforçar els drets i l’autonomia de persones amb discapacitat intel·lectual
Aquest dijous ha lliurat l’onzena edició del Premi d’Investigació i Innovació en un acte que ha inclòs humor i reflexió
Els treballs d'enguany innoven sobre inclusió i salut, TEA i àmbit judicial i el coneixement de l'epilèpsia
Regió7/G.C.
L’onzena edició del Premi d’Investigació i Innovació d’Ampans va celebrar aquest dijous l’11a edició. La convocatòria reconeix l’esforç, el rigor i el compromís dels equips investigadors que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.
Fomentar l'autonomia
El primer premi (6.000 euros), Decideixo Jo: Eines inclusives per a l’autonomia en salut, és un projecte d’innovació desenvolupat per un equip de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta centrat en la creació d’eines accessibles per fomentar l’autonomia en la presa de decisions sanitàries de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l’espectre autista.
Facilitar els testimonis
El segon premi (4.000 euros), Obtenció del testimoni de víctimes amb Trastorn de l’Espectre Autista, és un treball del psicòleg forense Francisco Núñez Valdivia que analitza les dificultats i necessitats en els processos judicials quan la víctima és una persona amb TEA.
Coneixement de l'epilèpsia
El tercer premi (2.000 euros), Control’art: llibre il·lustrat sobre epilèpsia per a persones amb discapacitat intel·lectual, és un projecte impulsat per l’entitat +Tu Fundació de Suport basat en la cocreació d’un llibre en lectura fàcil per millorar el coneixement de l’epilèpsia i afavorir l’autonomia de les persones.
L’acte, celebrat a l’Espai de la Plana de l’Om, va incloure la ponència d’Ester Busquets, professora d’ètica de la UVic-UCC, que va posar el focus en la responsabilitat de la recerca en l’àmbit social i sanitari.
Busquets va subratllar que "la investigació no pot avançar al marge de les persones; ha de situar sempre la dignitat i els drets al centre de qualsevol innovació”. També va remarcar que "fer recerca en l’àmbit de la discapacitat implica escoltar activament les persones i incorporar-les com a agents amb veu pròpia, no només com a objecte d’estudi".
En la seva intervenció, va defensar que "l’ètica no és un límit a la innovació, sinó la condició que la fa legítima i transformadora", reivindicant una recerca compromesa amb l’impacte real en la vida de les persones.
Humor i mirada inclusiva
L’acte es va iniciar amb el monòleg Posa un discapacitat a la teva vida, del comunicador i actor Marc Buxaderas, que va aportar una mirada directa, crítica i alhora humorística sobre la discapacitat i la inclusió.
Amb un to directe i proper, Buxaderas va reivindicar la normalització de la diversitat explicant que la discapacitat no és el problema; el problema és que la societat no està pensada per a tothom. I que incloure és canviar les regles "perquè hi puguem ser sempre".
El seu monòleg va connectar amb el públic i va reforçar el missatge de l’acte: la necessitat d’avançar cap a una societat plenament inclusiva.
Per a una societat més oberta
El Premi d’Investigació i Innovació d’Ampans es consolida com una iniciativa de referència que impulsa projectes amb impacte real en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
L’acte d'ahir va esdevenir un espai de reconeixement i reflexió col·lectiva sobre el paper de la recerca i la innovació per garantir drets, promoure l’autonomia i contribuir a una societat on totes les persones puguin participar plenament en les decisions que afecten la seva vida.
