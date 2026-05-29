Els perfums àrabs irrompen a Manresa: "Són més econòmics i duradors"
Dues botigues, Anahda i Mist d'Aràbia, han obert recentment al barri antic
Els perfums àrabs s'han afegit a l'oferta comercial de Manresa amb dues botigues a menys de tres minuts l'una de l'altra. Anahda es va instal·lar fa dos mesos al Passeig de la República, 28 (a l'antic Ell i Ella) i Mist d'Arabia ja en fa tres que és al número 37 del carrer Nou. Els dos comerços s'especialitzen un tipus de fragàncies "més econòmiques i duradores" que les que tradicionalment s'han venut a Europa i tenen més "combinacions d'essències", segons explica Jonny Contreras, responsable de Mist d'Arabia.
Entre bijuteria i "figures de fusta artesanals" que fa el mateix Contreras, Mist d'Arabia ven perfums i colònies provinents de Dubai, amb preus que oscil·len entre els "30 euros i 100 aproximadament". Els joves busquen, sobretot, la Bourbon de Lattafa, una fragància amb "tocs que recorden a xocolata i fusta" i la Liquid Brun. Entre els adults, la més venuda és la 9 pm d'Afnan i, entre les dones, la marca preferida és, també, Lattafa. Aquesta casa va néixer als anys 80 a Dubai, tot i que no s'ha popularitzat fins aquests últims anys a Europa gràcies a les xarxes socials. Igual que l'espanyola Equivalenza, s'ha especialitzat a crear reinterpretacions de perfums de luxe, el que es coneix com a dupe (duplicats) a un preu molt més econòmic i amb una olor intensa i tocs dolços. "La Musamam agrada molt", comenta Contreras.
Aimée Garcia, dependenta d'Anahda a Manresa, aporta una altra característica dels perfums àrabs: "Es fan amb olis que fan que es quedin més a la pell i la roba". Darrere el negoci del passeig de la República hi ha Mohamed Nahda, Simo, empresari que ja va obrir fa dos anys una altra perfumeria a Esparreguera. A la capital del Bages es va voler instal·lar a tocar de la Plana de l'Om perquè és una localització emblemàtica i de "pas freqüent per molta gent", explica Garcia. El següent objectiu de la companyia: expandir-se a Barcelona.
Anahda destaca per oferir fragàncies "de nínxol". Entre aquestes no només n'hi ha d'àrabs, sinó també d'europees, com Montale París, americanes com Bharara, i col·laboracions amb personatges coneguts com Georgina Rodríguez, parella de Cristiano Ronaldo, que dona nom a la fragància Laverne Sense X Georgina Rodríguez.
Sobre el preu d'aquest tipus de perfums específics, Garcia explica que poden oscil·lar "entre els 120 i els 145 euros", però que la resta de fragàncies que venen van "dels 9 als 60 euros". Precisament aquestes són les més venudes. El seu rànquing l'encapçala la casa Lattafa, també esmentada per Contreras, de Mist d'Arabia. "La Yara és la que més ens demanen", assenyala. I entre els perfums per a homes, en destaca dos: 9 pm i Odissey Mandarin Sky. Les fragàncies Odyssey són de la marca Armaf, creada el 2010 i coneguda per altres fragàncies com Club de Nuit. En moltes ocasions, però, tant en una botiga com en l'altra asseguren que la clientela no sempre acaba de saber ben bé què busca i l'acompanyen en la tria, ja que com afirma Contreras, "cada persona és un cas diferent i alguns perfums els poden quedar millor que altres".
Sobre la possible competència que es podria generar per la proximitat dels dos negocis, Contreras es mostra tranquil i afirma que "no ens preocupa": "És normal que dos negocis similars se situïn a prop", considera. També comparteixen estratègia a les xarxes socials: en la seva arribada, tant Mist d'Arabia com Anahda van publicitar-se a través de TikTok, i confirmen que, gràcies a això, van rebre una primera onada de clients. A Barcelona, on aquestes botigues es van popularitzar el febrer de l'any passat, coincideixen a dir que el 80% de la seva clientela ve arran dels vídeos vistos a aquesta plataforma.
