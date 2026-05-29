El físic de Manresa Juan Ignacio Cirac, investit 'honoris causa' per la Universitat Carlos III: "El que abans semblava un somni, avui és realitat"
El científic ha desenvolupat un sistema de computació basat en mecànica quàntica i destinat al disseny d'algoritmes d'alta velocitat
Efe
El físic nascut a Manresa Juan Ignacio Cirac ha estat investit doctor 'honoris causa' per la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) en reconeixement per les seves investigacions en computació i òptica quàntica, sent un dels autors més citats en el seu camp.
Cirac (Manresa, Bages, 1965) és llicenciat en Física Fonamental per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), on també va obtenir el títol de doctor, i ha exercit com a investigador postdoctoral a l'Institut Conjunt d'Astrofísica de Laboratori (JILA) de la Universitat de Colorado (EUA) i catedràtic a la Universitat d'Innsbruck (Àustria).
Des del 2001 dirigeix la divisió teòrica de l'Institut Max Planck d'Òptica Quàntica a Alemanya i des de 2002 és professor i assessor d'investigació a l'Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona, segons ha destacat la Carles III en una nota.
Al llarg de la seva carrera ha col·laborat en projectes de recerca a les universitats de Harvard, Hamburg, Santa Bàrbara, Oxford, Hannover, Bristol, París, el Centre Saclay d'Estudis Nuclears, l'Escola Normal Superior de París i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
En l'àrea de teoria quàntica de la informació ha desenvolupat un sistema de computació basat en mecànica quàntica i destinat al disseny d'algoritmes d'alta velocitat, havent publicat més de 500 articles en revistes científiques.
"Un pioner en la ciència"
"Cirac és un pioner en la ciència i en la innovació, un referent necessari per al món científic que connecta filosofia, matemàtiques i enginyeria", ha destacat el rector de la UC3M, Ángel Arias, en l'acte d'investidura a l'Aula Magna del campus de Getafe.
El vicerector d'Investigació i Transferència de la UC3M, Luis Enrique García, encarregat de fer la 'laudatio', ha ressaltat la seva "generositat humana incalculable" i l'alt impacte de les seves recerques, que "el situen com un referent de la ciència a nivell mundial".
Com a fita, ha destacat un article que Cirac va publicar juntament amb el físic austríac Peter Zoller i que va posar "les bases per construir el primer ordinador quàntic de la història".
En el seu discurs, Cirac va agrair aquest reconeixement "d'una de les universitats més dinàmiques i prestigioses del nostre país i d'Europa", i va reflexionar sobre la computació quàntica, assenyalant que "el que abans semblava un somni, avui és realitat. Es tracta d'un camp de treball intens, una tecnologia molt disruptiva que s'està convertint en alguna cosa més sòlida".
Cirac ha explicat que "ja existeixen prototips d'ordinadors quàntics capaços de realitzar càlculs inabastables per a qualsevol ordinador convencional", encara que ha puntualitzat que "aquesta tecnologia encara requereix perfeccionar la correcció d'errors".
Actualment, "ja es treballa en la transferència perquè aquestes tecnologies siguin útils a la societat", ha conclòs, reiterant que rep aquest reconeixement "amb el compromís de seguir treballant per la ciència, per la formació de les noves generacions i per una societat guiada pel coneixement i la raó".
