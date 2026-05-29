Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dani PérezGala PlàcidoVaga de docentsAlèxia PutellasPatum 2026Jonathan AndicIgualada Rigart
instagramlinkedin

Homenatge a l’àvia centenària de Manresa Júlia Pellicer

Modista, també havia treballat a la primera botiga de Fotografia David, a la carretera de Vic

Homenatge Júlia Pellicer pels seus 100 anys

Homenatge Júlia Pellicer pels seus 100 anys / AJM

Regió7

Manresa

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, van visitar aquest dijous a la tarda Júlia Pellicer Vidal per felicitar-la en el seu centenari.

En nom de l'Ajuntament, li van oferir un ram de flors i un obsequi. La celebració va tenir lloc a la Residència de la Sagrada Família de Manresa, on l’homenatjada va poder gaudir el moment acompanyada de familiars, amics i els professionals del centre on resideix.

Júlia Pellicer Vidal va néixer el 28 de maig de 1926 a Barcelona, en una família protestant, i va ser membre de l’Església Evangèlica Baptista de Manresa durant tota la seva vida.

La guerra civil va interrompre els seus estudis de batxillerat, i ella, juntament amb els seus dos germans, es va traslladar a viure a la casa pairal dels seus avis a Coll de Nargó.

La seva família actual està composta principalment pels seus nebots, i besnebots. Quan la seva germana Pepita va quedar vídua, Júlia es va convertir en una segona mare i àvia per als seus nebots, nebots néts i tota la família.

Etapa professional

Professionalment, Júlia va tenir dues etapes molt diferents. Inicialment, es va formar en el món de la moda a Barcelona i després va establir-se a Manresa, on va treballar amb moltes de les àvies manresanes que avui dia encara la recorden com a clienta i amiga de l’agulla.

Notícies relacionades

Posteriorment, va canviar de rumb i va incorporar-se a la primera botiga de Fotografia David SA, propietat del seu nebot, on va arribar a dominar amb destresa el món de les càmeres analògiques. Aquesta segona etapa de la seva vida professional, especialment a la botiga de la carretera de Vic, és com moltes persones la recorden.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
  2. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  3. Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
  4. Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
  5. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
  6. Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
  7. Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
  8. L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries

Rescaten un excursionista perdut a Montserrat

Rescaten un excursionista perdut a Montserrat

Homenatge a l’àvia centenària de Manresa Júlia Pellicer

Homenatge a l’àvia centenària de Manresa Júlia Pellicer

Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027

Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027

El poble a una hora de Manresa que amaga un jardí dissenyat per Gaudí: fonts, bancs i ponts inspirats en la natura

El poble a una hora de Manresa que amaga un jardí dissenyat per Gaudí: fonts, bancs i ponts inspirats en la natura

Donar carronya als deprededors per garantir la supervivència de les cries de gall fer al Pirineu

Donar carronya als deprededors per garantir la supervivència de les cries de gall fer al Pirineu

El tardeig s’expandeix per Espanya: més de la meitat de locals d’oci ja ofereixen sessions de tarda

El tardeig s’expandeix per Espanya: més de la meitat de locals d’oci ja ofereixen sessions de tarda

El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les estacions

El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les estacions

La protesta de professors es trasllada aquest divendres a Monserrat

La protesta de professors es trasllada aquest divendres a Monserrat
Tracking Pixel Contents