Homenatge a l’àvia centenària de Manresa Júlia Pellicer
Modista, també havia treballat a la primera botiga de Fotografia David, a la carretera de Vic
Regió7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, van visitar aquest dijous a la tarda Júlia Pellicer Vidal per felicitar-la en el seu centenari.
En nom de l'Ajuntament, li van oferir un ram de flors i un obsequi. La celebració va tenir lloc a la Residència de la Sagrada Família de Manresa, on l’homenatjada va poder gaudir el moment acompanyada de familiars, amics i els professionals del centre on resideix.
Júlia Pellicer Vidal va néixer el 28 de maig de 1926 a Barcelona, en una família protestant, i va ser membre de l’Església Evangèlica Baptista de Manresa durant tota la seva vida.
La guerra civil va interrompre els seus estudis de batxillerat, i ella, juntament amb els seus dos germans, es va traslladar a viure a la casa pairal dels seus avis a Coll de Nargó.
La seva família actual està composta principalment pels seus nebots, i besnebots. Quan la seva germana Pepita va quedar vídua, Júlia es va convertir en una segona mare i àvia per als seus nebots, nebots néts i tota la família.
Etapa professional
Professionalment, Júlia va tenir dues etapes molt diferents. Inicialment, es va formar en el món de la moda a Barcelona i després va establir-se a Manresa, on va treballar amb moltes de les àvies manresanes que avui dia encara la recorden com a clienta i amiga de l’agulla.
Posteriorment, va canviar de rumb i va incorporar-se a la primera botiga de Fotografia David SA, propietat del seu nebot, on va arribar a dominar amb destresa el món de les càmeres analògiques. Aquesta segona etapa de la seva vida professional, especialment a la botiga de la carretera de Vic, és com moltes persones la recorden.
