Joves amb vocació mèdica i científica es reuneixen a Món Sant Benet
Han participat a la cloenda del programa Joves per la Medicina de la Fundació La Pedrera
Regió7
La Fundació Catalunya La Pedrera ha celebrat aquest divendres a Món Sant Benet la cloenda de la sisena edició del programa Joves per la Medicina, una iniciativa que impulsa les vocacions científiques i apropa els joves al món de la medicina i la recerca biomèdica.
El programa ha comptat aquest curs amb 162 estudiants d’arreu de Catalunya i suma ja 812 participants des de la seva creació. L’acte ha reunit més de 370 persones a Sant Fruitós, entre participants, famílies i professorat.
La jornada ha inclòs una conferència de la doctora Núria Argudo, cirurgiana de l’Hospital del Mar. També els testimonis de dos participants del programa i la presentació de la comunitat Fellows de la Fundació. L’acte ha finalitzat amb l’entrega de diplomes als participants.
Joves per la Medicina és un curs orientat a estudiants de 1r i 2n de Batxillerat interessats en carreres relacionades amb la salut i la Medicina. L'objectiu principal és que els estudiants coneguin de ben a prop com es treballa en un hospital des de l'assistència fins a la recerca. Els participants poden fer un tast de com es diagnostiquen i s’aborden diferents malalties, i quina recerca es du a terme per entendre-les millor i aconseguir tractaments més eficaços per combatre-les.
El programa consta de sessions teorico-pràctiques que es porten a terme els dissabtes. En aquestes sessions es tracten els diferents serveis i especialitats que s'engloben dins d'un hospital, a partir de la visita presencial als diferents hospitals punters, amb l’objectiu últim de fomentar les vocacions mèdiques.
