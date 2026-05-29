Manresa posa a prova noves papereres per al reciclatge
L’Ajuntament realitza un assaig al polígon dels Trullols i el sistema s’estendrà o no segons els resultats obtinguts
Manresa està posant a prova noves papereres per al reciclatge a la via pública.
Es tracta de grups de quatre papereres metàl·liques pintades de color groc per als envasos, gris per a la resta, verd per al vidre i blau per al paper i cartró. L’única fracció que no roman separada és l’orgànica, perquè resultaria complicat recollir-la cada dia.
La prova s’està executant en dues àrees del polígon dels Trullols, després que , segons explica la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, representants del polígon ho demanessin tenint en compte que és un gran espai de serveis i comerç que aplega un gran volum de població dedicada a l’oci i, d’aquesta forma, se li ofereix l’oportunitat de reciclar selectivament i comportar-se cívicament. Als Trullols hi ha punts on s’abandonen restes d’envasos de menjar i recipients de begudes que, de vegades, han de ser retirats pels propis comerciants. Després de les dues primeres àrees de prova s’hi podrien posar papereres de reciclatge en deu punts més del mateix polígon.
Actes d'incivisme
Les acumulacions de brutícia per botellots al polígon dels Trullols són habituals. Treballadors del sector han de netejar l'espai públic de tota mena de residus i pixarades per resoldre un problema que no han creat ells.
Han assegurat a aquest diari que consideraven vergonyós que no hi hagués cap solució per a un problema que es troben especialment els dissabtes i dilluns, coincidint amb les nits d'oci.
L’Ajuntament va assegurar que davant l’augment detectat de botellots a la zona dels Trullols, els divendres i dissabtes a la nit, estava estudiant la implantació de més papereres i un reforç de la neteja de la via pública i de les zones verdes públiques (la part dels aparcaments de les grans superfícies comercials i de restauració són de caràcter privat), així com la presència de més agents de la Guàrdia Urbana a la zona.
Amb tot, l’Ajuntament de Manresa recorda que la brutícia es genera per actes d’incivisme que acaben tenint un cost per a tota la població, i reclama una actitud cívica a la ciutadania que es concentra en aquest indret.
