Mercedes Milá entrevistarà diumenge a La 2 sor Lucía, amb qui van parlar "de l'humà i del diví"
La popular presentadora va ser al convent de Santa Clara de Manresa per enregistrar el programa
Va dinar amb la comunitat i van mantenir la conversa enmig de la natura de Sant Benet de Bages
El gènere de les entrevistes és el que ha fet més coneguda Mercedes Milá i és amb el que ha tornat a La 2 de RTVE. Aquest diumenge a la nit (22.30 h) la protagonista del seu programa -Me meto en un jardín- serà la monja argentina establerta a Manresa sor Lucía Caram que conversarà amb Milá "de l'humà i del diví", tal com ha explicat a Regió7.
L'episodi que s'emetrà diumenge, que es podrà veure a La 2 i també a RTVE Play, es va enregistrar fa un parell de mesos. Sor Lucía explica que "van venir un dissabte, van estar amb la comunitat, van dinar amb nosaltres i l'endemà vam anar a un altre lloc a gravar. Vam parlar de l'humà i del diví i em va fer preguntes de tota mena".
A banda de sor Lucía, pel programa de Milá també hi desfilaran l'activista Óscar Camps, el polític Miguel Ángel Revilla, el presentador Marc Giró, la periodista Almudena Ariza, l'artista Lucía Dominguín, el xef Toño Pérez, l'alpinista Álex Txikon i la neurocientífica Nazareth Castellanos. El primer capítol es va emetre diumenge passat amb l'escriptor David Uclés.
El jardí de Sant Benet
Els jardins els ha triat Milá a partir del seu vincle amb el convidat. El jardí MariMurtra a la Costa Brava, el del Capricho a Madrid, Lur Garden d'Íñigo Segurola a Oiartzun, el Botànic Històric de Barcelona, Cabárceno a Cantàbria i el jardí de Ceres a Guadalajara, en són alguns exemples. En el cas de sor Lucía, van conversar enmig de la natura al monestir de Sant Benet de Bages.
L'espai es presenta com una road movie entre jardins, amb converses plenes d'humor algunes vegades i emocionants d'altres. La guerra, la immigració, l'auge dels totalitarismes, la religió i la fe, la salut mental, la felicitat, la sexualitat, l'envelliment, la corrupció i el periodisme, són alguns dels temes sobre els quals conversen la conductora del programa i els seus convidats envoltats de flors.
Molt crítica amb l'Església
En els vídeos que s'han difós de l'episodi d'aquest diumenge, un dels temes que hi surt és el dels abusos sexuals a l'Església. La resposta de sor Lucía és clara: "Tolerància zero". També parla del paper que pot tenir la dona per sacsejar les estructures de l'Església. Un altre tema inevitable en la conversa té a veure amb els viatges que ha fet Caram a Ucraïna per fer-hi arribar ajuda i per traslladar-hi recollir-hi ferits. "Una vegada que ho has vist i que has entrat en la ferida d'un poble no pots mirar cap a una altra banda", reflexiona. Confessa que quan hi va no és por el que sent sinó "molta tristesa. Penso que és una força especial, una gràcia especial, inconsciència especial, no ho sé, per poder seguir-ho fent".
