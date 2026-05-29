Més de 200 estudiants exposaran a Manresa propostes per fer sostenible l’entorn
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil acull una nova edició del congrés Ecociutat
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà dimecres vinent la quarta edició del ‘Congrés d’Ecociutat. Joves per la sostenibilitat’. Més de 200 alumnes d’ESO de tres centres de secundària de la comarca presentaran les seves propostes per fer més sostenible el seu institut, el seu poble o la seva ciutat.
Els alumnes seran els protagonistes del congrés en tot moment. El presentaran, conjuntament amb el professor i actor Joan Cirera, i també en faran el tancament. Tant a l’inici com al final de l’acte els acompanyarà el Màgic Pol, que amenitzarà l’esdeveniment.
Novetat: els premis Ecociutat
Aquest any com a novetat, se celebraran els premis Ecociutat amb les següents categories: premi popular votat per tots els participants i premis en les categories de més sostenible, més viable i més original. En aquest cas atorgats pel jurat del congrés, que estarà format per alumnes, tècnics i responsables de les entitats organitzadores.
És el quart curs que els alumnes participen en el Projecte Compartit d’Ecociutat, a través del qual analitzen amb ulls crítics el seu entorn i busquen millores i solucions tenint present el seu institut i el poble o ciutat on viuen com un ecosistema, amb les seves entrades i sortides.
Els centres participants són l’institut Lluís de Peguera de Manresa, l'institut-escola Pompeu Fabra d’El Pont de Vilomara i Rocafort, i l’institut Escola Barnola d’Avinyó.
Aquest projecte es va iniciar fa cinc anys a partir d’un grup de treball dins el Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos del Bages. En aquest grup de treball, hi participen el professorat dels tres centres educatius i docents i educadores del CdA del Bages, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i el Parc de la Séquia.
Al congrés s’hi han convidat representants polítics, tècnics i representants dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central perquè puguin conèixer les propostes dels alumnes per millorar l’entorn, els projectes amb els quals han estat treballant i que volen ser la seva aportació per aconseguir uns municipis més verds i més sostenibles.
Els projectes han estat dissenyats tenint en compte àmbits com l’aigua, els residus, l’energia, l’alimentació, l’urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat amb l’objectiu de respondre als reptes de les ciutats del segle XXI.
El format serà similar al dels congressos científics dedicats a una temàtica concreta. Els alumnes, organitzat per equips de treball, presentaran una seixantena de pòsters científics en diferents taules rodones, on compartiran l’experiència, debatran les propostes i reflexionaran sobre la possibilitat d’aconseguir un futur més sostenible.
Després de la pausa d’esmorzar, cap a 3/4 de 12, es lliuraran els Premis Ecociutat i es durà a terme la cloenda.
