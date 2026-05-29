Propietaris de Cal Jorba tornen a demanar l'expulsió de l'Alternativa de Puigmercadal
Els organitzadors de la FMA han penjat un reel a Instagram on fan un símil amb la pel·lícula "El dia de la marmota" per denunciar que des del 2023 cada any hi ha una petició dels veïns a l'Ajuntament per fer-los marxar de la plaça
Critiquen haver de preparar novament la festa “sota l’amenaça constant de la suspensió” i recorden que s'han aplicat "diverses mesures per reduir l’impacte acústic de les activitats"
"No és el dia de la marmota. Ens han tornat a denunciar". Aquest és l'enunciat que han fet els organitzadors de la Festa Major Alternativa de Manresa a través d'un reel a Instagram per informar que propietaris de l'edifici de Cal Jorba han tornat a fer una denúncia a l'Ajuntament per tal que les nits de concert de la festa marxin de Puigmercadal.
La nova denúncia s'afegeix a la que ja van fer l'any passat, que va iniciar un procediment judicial que va fent el seu camí.
Al vídeo es veu la mateixa situació repetida d'un noi que atura el despertador i es prepara per sortir de casa: fa un cafè, es renta les dents, es vesteix... L'escena es repeteix els anys 2023, 2024, 2025 i, també, 2026. De fons, se sent una veu que explica els fets com si fos una emissora de ràdio que donés les notícies.
Des del 1993 a Puigmcercadal
El primer any, un grup de propietaris de can Jorba demanava a l'Ajuntament via instància que no donés permís a l'Alternativa, que celebrava la 32a edició, per fer els concerts a la plaça del Mercat on hi ha Puigmercadal, que els ha acollit des del 1993, i una suspensió cautelar de la festa. Al·legaven que el soroll dels concerts els impedeix el descans fins a altes hores de la matinada. El vídeo prossegueix amb la mateixa escena el 2024.
2024. Torna a sonar el despertador i la veu en off explica que el grup de propietaris de Cal Jorba manté l'ofensiva contra l'Alternativa i que demanen multes de fins a 300.000 euros contra l'organització.
2025. Es manté el conflicte i s'oficialitza amb una demanada formal. "Aquest any han presentat una denúncia demanant la suspensió de l'Alternativa, més sancions econòmiques i indemnitzacions als denunciants".
Expulsió "per sempre més"
2026. A manca de tres mesos per a la Festa Major de Manresa inclosa l'Alternativa, els responsables de la FMM han fet saber aquest divendres que hi ha hagut "nova denúncia del grup de propietaris de cal Jorba. És la darrera ofensiva judicial del mateix grup de propietaris contra l'Alternativa. Aquesta vegada demanant que s'expulsi la festa de la plaça del Puigmercadal durant l'edició del 2026 i per sempre més".
L'Alternativa ha emès un comunicat en el qual denuncia públicament la nova demanda judicial impulsada pel mateix grup de propietaris de l’edifici Cal Jorba, que reclama l’expulsió de la festa de la plaça Puigmercadal. Fa saber que aquesta nova acció legal se suma al procés iniciat l’any 2025, encara pendent de resolució.
Segons l’organització, es tracta de “l’enèsima ofensiva” d’un reduït grup de persones que, des de fa tres anys, intenten posar fi a una celebració històrica i popular al·legant el seu dret individual al “silenci durant la festa major”. La FMA recorda que les activitats només ocupen quatre dies l’any i que són gaudides per milers de manresanes.
Atempta contra la cultura popular
L’organització critica haver de preparar novament la festa “sota l’amenaça constant de la suspensió” i denuncia les dificultats derivades d’una normativa que considera desactualitzada que atempta contra la cultura popular i autogestionada. En aquest sentit, lamenta que “una minoria amb recursos econòmics utilitzi la burocràcia i els processos judicials per atacar iniciatives populars i culturals arrelades al centre de la ciutat”.
La FMA assegura que, durant els darrers anys, ha aplicat diverses mesures per reduir l’impacte acústic de les activitats, com ara la instal·lació d’un escenari cobert o la redistribució dels altaveus a mitja plaça. Tot i això, considera que aquestes mesures “no són suficients per a aquells que no busquen convivència ni solucions, sinó fer fora la festa de la plaça per motius ideològics i des d’una lògica individualista”.
Finalment, l’organització fa una crida a defensar la continuïtat de la Festa Major Alternativa i reivindica la necessitat de mantenir viu el centre de la ciutat a través de la cultura popular.
“Entre totes defensarem la FMA i la vida del centre de la ciutat”, conclou el comunicat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries