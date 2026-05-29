Treballs urgents per reparar dos esvorancs a la calçada del carrer de Viladordis de Manresa

Durant cinc dies a partir de dilluns un dels dos carrils de circulació del vial romandrà tallat en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Gaudí.

Un treballador de l'empresa Aigües de Manresa / Arxiu/AdM

L'Ajuntament de Manresa informa que, el pròxim dilluns, dia 1 de juny, Aigües de Manresa S.A. iniciarà les obres de reparació urgent de dos esvorancs a la calçada del carrer de Viladordis, als números 116 i 122, en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Gaudí.

 A causa d'aquests treballs, les afectacions al trànsit seran les següents:

- Es tallarà un carril de circulació del carrer de Viladordis en el tram entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol, mantenint el sentit de circulació cap al carrer de Sant Cristòfol. Els vehicles que circulin pel carrer de Gaudí no podran girar en direcció a la carretera del Pont de Vilomara.

Es preveu que aquests treballs durin cinc dies.

