Treballs urgents per reparar dos esvorancs a la calçada del carrer de Viladordis de Manresa
Durant cinc dies a partir de dilluns un dels dos carrils de circulació del vial romandrà tallat en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Gaudí.
L'Ajuntament de Manresa informa que, el pròxim dilluns, dia 1 de juny, Aigües de Manresa S.A. iniciarà les obres de reparació urgent de dos esvorancs a la calçada del carrer de Viladordis, als números 116 i 122, en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Gaudí.
A causa d'aquests treballs, les afectacions al trànsit seran les següents:
- Es tallarà un carril de circulació del carrer de Viladordis en el tram entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol, mantenint el sentit de circulació cap al carrer de Sant Cristòfol. Els vehicles que circulin pel carrer de Gaudí no podran girar en direcció a la carretera del Pont de Vilomara.
Es preveu que aquests treballs durin cinc dies.
