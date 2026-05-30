La comunitat xinesa inaugura una biblioteca a Manresa per establir "un pont entre cultures"
L'acte, d'aquest dissabte al matí, ha comptat amb la presència del Cònsul General de la Xina a Barcelona, Bao Shengxiang
El Centre Cultural Xinès de Manresa ha inaugurat aquest dissabte a la capital del Bages una biblioteca amb més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol, amb l'objectiu d'establir "un pont entre cultures" i acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xinesa a totes les persones que hi estiguin interessades.
Així s'ha posat de manifest en l'acte inaugural, en què han assistit el Cònsul General de la Xina a Barcelona, Bao Shengxiang; el regidor d'Hisenda de Manresa, Pere Massegú Bruguera; Pan Fengnan i Chen Zhengjun, de l'Associació Europea de Joves xinesos de Manresa; i la directora del Yinuo Centre de Llengua i Cultura Xinesa, Xiaobing Wang. El local, ubicat als baixos del número 10 del carrer Lleida de Manresa, es coneix com l'Estació d'Intercanvi de Llibres de la Biblioteca Xinesa d'Ultramar del centre cultural Yunio a la capital del Bages.
Tal com s'ha recordat en l'acte d'inauguració, aquesta biblioteca s'ha pogut crear amb els donatius de la Biblioteca Xinesa d'Ultramar Chiziqing, de Nantong, una institució benèfica fundada amb les aportacions de xinesos d'ultramar procedents de més de 50 països i regions, amb l'objectiu de promoure la cultura xinesa i fomentar els intercanvis culturals entre la Xina i el món, mitjançant el centenar llarg d'estacions d'intercanvi de llibres que ha obert a diversos països. Fins ara, la biblioteca que s'ha inaugurat oficialment a Manresa comptava amb uns 300 exemplars, fins que aquest matí s'ha ampliat amb 50 volums més relacionats amb la cultura xinesa que hi ha aportat el Cònsul aprofitant la seva visita al local. Una aportació molt ben rebuda pel Centre Cultural Yinuo, que confia que, tot plegat, "permeti als joves xinesos accedir més fàcilment als llibres escrits en aquesta llengua, millorar els seus coneixements lingüístics, i enfortir els seus vincles amb la cultura xinesa". Tanmateix, en l'acte d'aquest dissabte s'ha insistit que és una biblioteca oberta a tota la comunitat local, i que pot esdevenir "una plataforma per a la difusió de la cultura xinesa, l'enfortiment del diàleg, i l'entesa entre la Xina i l'estat espanyol".
Més endavant, el Centre Cultural Yinuo té previst organitzar activitats en el nou local.
