La CUP s'encomana a les municipals de 2027 per "reconnectar" amb l'electoral i "resistir" a l'auge de l'extrema dreta
Els anticapitalistes s'emmirallen en la lluita pels drets dels docents: "La història mai s'ha escrit des del sofà"
ACN
La CUP comença a mobilitzar les bases per a les eleccions municipals de 2027. Després d'anys "difícils", el Secretariat Nacional es fixa l'objectiu de revertir el "cansament" i la "decepció" de l'electorat. "Cal activar-nos", ha etzibat el secretari general, Non Casadevall, durant la trobada municipalista que s'ha celebrat a Manresa. La CUP, doncs, afronta els comicis com una oportunitat per "reconnectar" amb la gent. Blai Taberner, membre del Secretariat Nacional, asseguren que tenen el deure de "resistir" a l'auge de l'extrema dreta i "arrelar" per garantir que la lluita pels drets continua als ajuntaments. En aquest sentit, s'emmirallen en la mobilització dels docents i recorden les bases que "la història mai s'ha escrit des del sofà".
