Estudiants d'UManresa resolen satisfactòriament un simulacre d'emergències
La iniciativa, que es fa cada any, ha posat a prova aquest dissabte la resposta de mig centenar d'alumnes davant d'un gran accident simulat davant del Palau Firal
Mig centenar d'alumnes de l'Escola de postgrau en Salut d'Umanresa han participat aquest dissabte al matí en una nova edició del simulacre d'emergències que organitza cada any el campus Manresa de la UVic-UCC per posar a prova els estudiants davant de situacions crítiques que hauran d'afrontar en la seva professió. Aquesta vegada se simulava un accident entre un cotxe i un autocar amb múltiples víctimes, i la resolució ha estat "satisfactòria" per part d'uns alumnes que han sabut respondre bé a l'emergència, segons que han confirmat fonts dels responsables que han muntat el simulacre.
La prova s'ha fet a l'exterior del Palau Firal de Manresa, amb la col·laboració d'una seixantena de voluntaris que feien de víctimes del cas que havien de resoldre 27 alumnes del Màster en Emergències Extrahospitalàries i una vintena més del Curs d'Incidents de Múltiples Afectats i Catàstrofes. Tots ells s'han exposat a una situació desbordant, amb dues víctimes mortals i múltiples ferits, alguns de lleus i altres de més greus o crítics que s'havien d'atndre o evacuar, posant a prova la decisió dels alumnes, que havien de valorar el grau de gravetat de les víctimes per saber quina resposta donar-hi.
Enguany, durant el simulacre, s'han simulat les sirenes dels vehicles d'emergència, i els futurs sanitaris també han pogut interactuar amb bombers, igual com hauran de fer davant d'una situació real.
