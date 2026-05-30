La Festa del Riu de Manresa apropa la fauna del Cardener al públic familiar
La jornada central del certamen ha inclòs tallers de natura, parades de cooperatives i debats sobre la protecció del medi ambient i l'economia social
«No m'esperava trobar un ocell tan gros com un tudó», comentava el Guim, un dels infants que aquest matí ha participat en el taller d'anellament científic de la Festa del Riu de Manresa. Amb els ulls ben oberts, observava com l'ornitòleg Marc Illa mostrava als participants el plomatge d'aquest exemplar capturat a l'entorn del Cardener. El tudó ha estat només una de les moltes espècies que els infants han pogut veure de ben a prop durant una activitat que els ha permès descobrir la biodiversitat d'aus que habiten a l'entorn de riu.
Tallers, debats, música i parades han omplert aquest matí el passeig del Riu en la jornada central d'un certamen que vol posar el focus en el medi ambient i l'economia social. Des de les onze del matí, el tram del passeig del Riu, situat l'altura del Pont de Sant Francesc, ha acollit una trentena de parades de cooperatives i projectes socials, mentre que la llera del riu s'ha convertit en un escenari de debats socials i tallers de natura per acostar la fauna al públic familiar.
Un dels tallers estrella ha estat el d'anellament científic d'ocells, on s'han pogut capturar ocells tan diversos com un tudó, una garsa, un pit-roig o un rossinyol. Els participants han pogut descobrir les particularitats de cada espècie i conèixer la tècnica de l'anellament. Les explicacions han despertat l'interès dels infants i dels adults que els acompanyaven. "Li encanta el món dels ocells. A l'escola en van començar a parlar i ara té molta curiositat", explicaven els pares del Guim, Albert Navarro i Gemma Boronat, d'Arenys de Mar, que han fet una hora de cotxe per assistir al taller. "Vam veure que feien un taller d'anellament i vam venir cap aquí, però ens quedarem una estona més per veure la resta d'activitats", afegien.
Un altre dels tallers era el de pesca científica, on els infants han tingut l'oportunitat de vestir-se amb botes de pesca amb granota incorporada per capturar peixos, agafar les dades científiques i retornar-los al riu. L'objectiu de l'activitat, impartida pels biòlegs i ambientòlegs de Sorellona, era aprendre a diferenciar les diverses espècies de peixos que viuen al riu i conèixer les mesures que en poden afavorir la conservació, com ara mantenir un riu net i preservar el bosc de ribera. "És una activitat ideal per als nens perquè poden experimentar-ho de la mà d'experts", comentava Lourdes Benítez, de Sant Joan de Vilatorrada, que hi ha assistit amb el seu fill Alan, de sis anys. "Hi hauria d'haver més activitats com aquesta per fomentar la inquietud dels infants pels animals i el medi ambient", considera.
Per la seva part, el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, s'ha mostrat satisfet per la resposta del públic als diferents tallers i activitats. "Hi ha gent que repeteix cada any i d'altra que ha vingut per primera vegada, tant d'aquí com de fora, a qui agrada gaudir de la natura i veu en la Festa del Riu una oportunitat per fer-ho", ha destacat. En la mateixa línia, la regidora de Cultura, Tània Infante, ha remarcat que les activitats culturals programades serveixen com a reclam perquè la ciutadania conegui aquesta part de la ciutat i fomenti el contacte directe amb la natura. L'Ajuntament també veu la festa com una oportunitat per donar a conèixer la feina que s'està fent a través del Pla Estratègic del Cardener per millorar la biodiversitat.
Després d'un dinar a càrrec de l'Ateneu Popular La Sèquia, a la tarda hi ha previstes activitats infantils com un taller de contacontes, una xerrada que situa els joves com a motor de canvi i una altra per conèixer el projecte d'habitatge cooperatiu La Bertrana. El plat fort arribarà a dos quarts de vuit del vespre amb el concert de Pony Pisador, una proposta festiva que barreja músiques tradicionals d'arreu del món.
