L’aigua a l’Estació d'Autobusos de Manresa no evacua quan plou perquè manca un embornal

L’Ajuntament informa que hi ha pendents uns treballs al pàrquing que ha de fer la promotora de la promoció de pisos Nova Alcoholera

El bassal d'aigua que es forma a l'aparcament de l'Estació d'Autobusos de Manresa quan plou amb intensitat / Arxiu/David Bricollé

Gemma Camps

Manresa

Com va explicar Regió7, quan plou amb intensitat, l’aigua que s’acumula en el petit aparcament que ha quedat a l’Estació d’Autobusos de Manresa fruit de les obres de construcció de la promoció de pisos Nova Alcoholera queda entollada en una banda i es converteix en una piscina que complica la vida als conductors i vianants.

Aquest diari va demanar informació del tema a la Generalitat, atès que és la propietària de l’estació. Aquesta va remetre a l’Ajuntament perquè és de qui depèn el manteniment de la via pública, i l’Ajuntament ha informat que la responsabilitat en aquest tema en concret és de la constructora dels pisos. Fa saber que «la resolució del problema està pendent d’uns treballs que ha d’executar el promotor de l’actuació de l’Alcoholera. Falta executar un embornal que evacuï les aigües que s’embassen».

La promotora de la nova promoció és Metrovacesa, propietària del terreny. Mentre no hi va fer res, en va cedir una part a la Generalitat per destinar-la a aparcament per a l’estació. Quan van començar les obres de la promoció d’habitatges la va recuperar i l’aparcament va quedar reduït a la mínima expressió, amb l’afegit que, quan plou molt, l’aigua que s’hi acumula no drena bé i hi queda acumulada en grans quantitats, sobretot a la banda dels pisos, la qual cosa la converteix en un immens bassal, com va passar el passat 4 de maig.

