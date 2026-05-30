L’art de tocar campanes es fa sentir a la Seu de Manresa

La basílica ha mostrat aquest dissabte al públic les singularitats del seu campanar amb una visita guiada a la part alta del temple, des d’on una vintena de persones han pogut escoltar de prop els tocs de les campanes i descobrir trets distintius del passat i el present d’aquest patrimoni sonor

El campanar de la Seu de Manresa s'obre al públic per un dia

El campanar de la Seu de Manresa s'obre al públic per un dia / Jordi Escudé

Manresa

Escoltar el Virolai a toc de campanes, sentir-les sonar excepcionalment de forma manual, o descobrir que el campanar de la Seu de Manresa suporta gairebé 4.500 quilos de pes sumant les seves 8 campanes i que augmenta el doble quan es balancegen. Són algunes de les experiències i curiositats que han marcat la visita guiada que s'ha fet aquest dissabte al matí a la part alta de la basílica en el marc del Dia Internacional dels Museus (18 de maig), i que ha aplegat una vintena de persones.

De fet, el grup no ha arribat a pujar fins dalt del campanar, perquè ni l’espai ni l’accés ho feia aconsellable, però ha pogut seguir la visita des d’un punt intermedi, pujant els 68 graons que porten fins a la terrassa de la coberta de la basílica. Des d’allà, el campaner, campanòleg i carillonista Blai Ciurana, ha donat les explicacions oportunes sobre el campanar i les campanes, i després, ell sí que s'ha enfilat fins a dalt de tot, on també hi havia els campaners Ció Abellí i Jordi Jordà. Entre tots tres, han oferit als visitants de sota (i a la ciutat sencera) l’ampli repertori de tocs que sona des de la Seu. I excepcionalment, ho han fet de forma manual, com antigament, amb cordes.

De tocs, n’hi ha més d’una vintena, i en podrien ser més, tenint en compte que «amb vuit campanes com hi ha a la Seu de Manresa [juntament amb el campanar de Moià és un dels temples amb més campanes de tota la diòcesi], s’obren moltes possibilitats de tocs», explicava Ciurana. El Virolai ha estat la sorpresa més gran per als presents, però han pogut escoltar tota la resta, des de l’Àngelus, fins als que es fan a les diferents misses, l’Arrabatada dels diumenges a les 10.57 h i tres minuts abans de les misses de festivitats o solemnitats, o els tocs extraordinaris. Aquests són els més nombrosos, però també els menys freqüents, i inclouen, entre altres, el toc nadalenc, el marià, el gloriós, el pasqual, l’eucarístic, el de difunts, o el solemne (el plenum), en què sonen totes les campanes.

En són 8, comptant les 7 de litúrgiques i la dels quarts, però a l’estructura del campanar hi ha espai per a una novena, «que es podria integrar en els tocs i fer-ne de nous», apuntava Ciurana.

La dels quarts és, precisament, la més antiga, del 1612, juntament amb la Crist, que és del 1648 i la que més pesa, amb 1.186 quilos. Les restants, són d’entre el 1941 i el 1975.

