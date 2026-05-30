La tómbola que va ajudar a reconstruir l'església del Carme
Durant els quinze anys que van durar les obres per refer el temple, enderrocat durant la guerra civil, es van organitzar d’activitats per recaptar fons
Entre les diferents accions, hi va haver una recollida d’ampolles de xampany o l’organització d’una rifa per la Festa Major
L’església medieval del Carme, al cim del Puigmercadal, va ser enderrocada durant els primers mesos de la guerra civil, com altres de la ciutat. Després de la guerra es va iniciar una campanya ciutadana per tornar a construir-la. Mentrestant, i durant vint anys, la funció parroquial es va fer a l’església de Casa Caritat de la plaça Cots. Si bé es va parlar de la possibilitat de reconstruir-la en altres indrets del barri Vic-Remei, al final es va tornar a aixecar al mateix indret on hi havia la primitiva.
L’acte de col·locació de la primera pedra del nou temple es va fer el dia 21 de febrer -dia de commemoració del Misteri de la Llum- de 1944. Les obres van ser molt lentes i costoses i gràcies a la col·laboració de devots, particulars, empreses i comerços es va poder anar aixecant el temple –d’estil neogòtic- i inaugurar i beneir oficialment per les festes de la Llum de 1959, tot i que encara no està acabat i queden moltes parts per completar, principalment la façana i el campanar.
El nou temple va ser projectat per l’arquitecte reusenc Joan Rubió Bellver. Però, amb la mort d’aquest, va continuar l’obra el seu gendre, Manuel de Solà-Morales Rosselló, i al final, també hi va intervenir l’arquitecte manresà Josep Maria Esquius Prat.
Durant els quinze anys que va durar la reconstrucció -inacabada- del temple es van organitzar des de la parròquia un gran nombre d’activitats per a recaptar fons.
El Nadal de 1952 es va fer la primera campanya de recollida d’ampolles buides de «xampany» a les cases que ho van comunicar al despatx parroquial. A cada família que se li anaven a recollir ampolles se li entregava un número per un sorteig de diferents premis. Els mesos següents es van fer algunes recol·lectes més d’ampolles que van ser venudes a les caves Gibert d’Artés, a principis de juny de 1953. En aquesta primera entrega es va donar a la parròquia un total d'11.639 pessetes (69,80 €).
El 1953 la campanya de l’ampolla buida per Nadal va continuar amb l’objectiu de recaptar diners per a la coberta de la nau central després que s’hagués construït la coberta de l’absis durant l’any 1953.
Al cap d’uns anys -anys seixanta i següents - l’entitat AMPANS va promoure una campanya semblant cada any després de les festes de Nadal. L’augment del poder adquisitiu d’una bona part de la societat manresana va fer que fos un gran èxit ciutadà.
Altres accions per recaptar diners per a les obres eren les donacions de particulars, d’empreses com Indústries i Magatzems Jorba, Anònima, d’electricitat, Assegurances Serra Sallent, Bertrand Serra que aportaven una quantitat fixa mensual, les col·lectes dels diumenges i la quota del Full parroquial setmanal La Llum del Carme que tenia unes set-centes subscripcions.
Però, la campanya per recollir donatius per la reconstrucció que va tenir, durant uns quants anys, molt èxit va ser la Tómbola que s’obria cada any per la Festa Major. La primera notícia d’aquesta campanya apareix al Full parroquial del 7 de juny de 1953, en el moment en què s’aixecaven les bastides per començar la coberta de l’absis amb aquestes paraules: «No podemos descansar. La necesidad acuciante de nuestra Iglesia, lo reclama. Pronto se dará a conocer una nueva campaña que se proyecta organizar para la recaudación de fondos a favor de la nueva parroquia. Necesitamos del concurso de todos. Y con la ayuda de Dios llevaremos el proyecto a la práctica».
A principis d’agost s’informa que s’han creat diferents comissions encarregades d’organitzar la Gran Tómbola (recollida de donatius, premis, confecció del programa, propaganda, instal·lació entre altres). A mitjans d’agost, es va donar a conèixer el cartell de propaganda, obra de l’artista Ramon Salisi, mentre es començava a muntar la tómbola, segons un disseny de l’artista Anselm Corrons, i es donava a conèixer la llista dels premis més importants.
