Els Tirallongues de Manresa descarreguen el primer castell de vuit de la temporada

La colla ha participat a la diada castellera del Mercat de la Dansa de Calaf

Actuació dels Tirallongues a Calaf / Tirallongues de Manresa

Regio7

Manresa

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha participat aquest diumenge a la diada castellera del Mercat de la Dansa de Calaf, on ha aconseguit descarregar el quatre de vuit, el primer castell de vuit pisos de la temporada i un dels més matiners de la seva història.

Els de Manresa, que han participat juntament amb els Sagals d'Osona i els Castellers de Castelldefels, han acompanyat el carro gros (nom amb què es coneix popularment al quatre de vuit) amb un cinc de set, un tres de set amb agulla i un pilar de cinc, marcant-se la millor actuació del que porten de temporada.

La pròxima cita destacada al calendari dels Tirallongues tindrà lloc a Manresa el dissabte 20 de juny, a la diada de Colles de l'Eix. En aquesta, els de Manresa actuaran a la plaça Major amb els Castellers de Lleida, els Sagals d'Osona i els Marrecs de Salt, una diada on s'esperen veure grans estructures. La diada estarà acompanyada per un concert obert al públic a la plaça Europa de Manresa a les 10 de la nit.

