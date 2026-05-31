Els Tirallongues de Manresa descarreguen el primer castell de vuit de la temporada
La colla ha participat a la diada castellera del Mercat de la Dansa de Calaf
Regio7
La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha participat aquest diumenge a la diada castellera del Mercat de la Dansa de Calaf, on ha aconseguit descarregar el quatre de vuit, el primer castell de vuit pisos de la temporada i un dels més matiners de la seva història.
Els de Manresa, que han participat juntament amb els Sagals d'Osona i els Castellers de Castelldefels, han acompanyat el carro gros (nom amb què es coneix popularment al quatre de vuit) amb un cinc de set, un tres de set amb agulla i un pilar de cinc, marcant-se la millor actuació del que porten de temporada.
La pròxima cita destacada al calendari dels Tirallongues tindrà lloc a Manresa el dissabte 20 de juny, a la diada de Colles de l'Eix. En aquesta, els de Manresa actuaran a la plaça Major amb els Castellers de Lleida, els Sagals d'Osona i els Marrecs de Salt, una diada on s'esperen veure grans estructures. La diada estarà acompanyada per un concert obert al públic a la plaça Europa de Manresa a les 10 de la nit.
