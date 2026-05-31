Un gran expectació s’apodera dels carrers de Manresa en la Trobada de Diables i el correfoc

La festa, d’aquest dissabte al vespre, ha comptat amb la participació d’us 120 diables, diablons i tabalons de la capital del Bages i de dues colles convidades

Participants a la trobada d'aquest dissabte / Diables de Manresa

Bon ambient i molta expectació. Així ha transcorregut aquest dissabte al vespre la trobada de colles i el posterior correfoc que els Diables de Manresa celebren cada any la setmana abans de la Patum, i amb l’afegit que aquesta vegada es complien deu anys d’aquesta festa i 40 de la fundació dels Diables, que és una de les seccions de Xàldiga.

Un dels moments del correfoc / Diables de Manresa

En total, aquesta vegada han participat a la trobada uns 120 diables, diablons i tabalons, entre els Diables de Manresa, els Diablons i Tabalons de Xàldiga, i els membres de les colles convidades: els Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú, i els Diables d’Esparreguera. La trobada començava a les 9 del vespre a l’Anònima, des d’on els participants es dirigien cap a la plaça Gispert amb una tabalada, i després d’una actuació de lluïment de cada colla, es donaria pas al correfoc fins a la plaça Major. Un recorregut atapeït de gent, especialment a les places, però que, tanmateix, transcorria amb una gran fluïdesa durant aproximadament una hora i quart de durada. A banda dels Diables, la gran protagonista d'aquesta trobada és la pirotècnia, que aquest dissabte s'ha deixat sentir amb la intensitat habitual pels carrers on es passava.

Malgrat el doble aniversari, la trobada d’aquest dissabte no ha tingut cap sorpresa especial. Dies enrere, els Diables de Manresa ja van celebrar un dinar intern amb membres actuals i exintegrants de la colla, i també s’ha fet un concurs de cartells per l’aniversari, que va proclamar guanyadora Bruna Mozo.

/ Diables de Manresa

Ara que arriba l’estiu, la colla se submergirà en les nombroses sortides «per portar el nom de Manresa arreu», apunta el cap dels Diables de Xàldiga i del correfoc de la Festa Major de Manresa, Albert Maestro. Precisament, l’altra gran cita serà la Festa Major, qui sap si amb alguna referència a l’aniversari de la colla.

