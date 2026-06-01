El col·lectiu 0-3 agafa protagonisme a la protesta d'Educació a Manresa
És previst que el grup de docents es manifesti pel centre de la capital del Bages
Les protestes dels mestres i professors han tornat aquest dilluns a la tarda a Manresa. Unes 200 es manifesten pel centre de la ciutat després de tallar el trànsit a la carretera de Vic, davant d’Ensenyament, per reivindicar millores. Tot en ple procés de votació dels docents.
En la convocatòria d’aquesta tarda ha tingut més protagonisme el col·lectiu de professors de 0-3. El crit «Som educació, no som guarderies» és un dels que s’ha sentit més. És previst que el grup de docents es manifesti pel centre de Manresa. La Policia Local regula el trànsit.
