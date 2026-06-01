Manresa reordena la cruïlla de la carretera de Vic amb Esquilets per les obres del Guimerà
A causa d'aquestes obres, es prohibirà l'estacionament a la zona blava propera
Regió7
Manresa
L'Ajuntament de Manresa informa que aquest dimarts 2 de juny començaran les obres d'urbanització de les voreres, la canalització de serveis i la instal·lació dels elements de modificació a la cruïlla semaforitzada entre la carretera de Vic, el carrer de Sant Joan Baptista de la Salle i el carrer dels Infants. A causa d'aquests treballs, es prohibirà l'estacionament a la zona blava de la carretera de Vic a prop de la cruïlla.
Transformació de l'espai públic
Aquestes obres formen part del projecte de transformació de l'espai públic al centre de Manresa, amb l'objectiu de convertir el carrer Guimerà en una zona exclusiva per a vianants i de reformar i reordenar el trànsit als carrers dels voltants.