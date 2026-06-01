Dos pacients d’Althaia amb malalties reumàtiques assoleixen el repte de fer un 3.000
Entre l’expedició de 16 persones al Punta Alta de Comalesbienes també hi havia la cap de Servei de Reumatologia de Sant Joan de Déu de Manresa, i la infermera de referència
Repte aconseguit. I a més a més amb nota. Els pacients amb malalties reumàtiques que es van proposar pujar un 3.000, han fet cim aquest cap de setmana per demostrar a tot el món que amb un bon tractament i bons hàbits, també poden mantenir una vida activa. L’expedició estava formada per 16 persones entre els quals, a més a més de pacients, també hi havia els metges i infermeres que els tracten. El projecte s’ha batejat amb el nom Reuma 3000.
El manresà Robert Santamaria; la navarclina Míriam Checa, tots dos amb malalties reumatològiques; la cap del Servei de Reumatologia d’Althaia, Meritxell Sallés; i la infermera de referència de Reumatologia, Sílvia Vilalta, també han format part de l’aventura.
El repte l’han assolit perquè van pujar el Punta Alta de Comlesbienes, a la Vall de Boí, al parc nacional d’Aigüestortes i de l’Estany de Sant Maurici. I amb nota perquè al darrer tram van haver d’utilitzar grampons i piulets per superar la neu i el gel que es van trobar. De baixada van haver de fer cordada.
Emoció a dojo
«Tot ha anat molt bé», ha explicat a Regió7 la metgessa Meritxell Sallés. «Tothom estava molt content i es va fer el cim amb molta emoció». Fins i tot amb llàgrimes. Ha assegurat que en aquest cas s’ha demostrat una vegada més que davant certs reptes «el límit el posa la ment».
L’aventura va començar fent estada al refugi Ventosa i Calvell. D’aquí es va iniciar l’aproximació al cim. «El dia va ser llarg», explica. Finalment, però, els pacients «han gaudit i nosaltres també».
L’ascensió va estar liderada per l’alpinista Araceli Segarra, la primera dona de l’estat a fer l’Everest fa 30 anys. Ha estat la directora tècnica del projecte.
Els participants, entre 27 i 72 anys, no tenien experiència prèvia en alta muntanya. Tot i això, gràcies a un programa d’entrenament que es va iniciar el novembre passat, el seguiment mèdic, i el suport mutu de tots els components del grup, han fet possible completar un repte que molts consideraven impossible.
Preparació física i mental
La preparació ha combinat exercici físic adaptat a cada patologia, amb sortides de muntanya per guanyar resistència i, sobretot, confiança i cohesió de grup. Metges i infermeres no tan sols han supervisat el procés, sinó que també han entomat el repte. Segons l’equip mèdic, durant tot aquest temps molts pacients han superat barreres més mentals que físiques.
El manresà Robert Santamaria, de 56 anys, pateix artritis reumatoide crònica des que en tenia 20. Míriam Checa, de 40 anys, espondiloartritis axial i perifèrica.
Les malalties reumàtiques són la primera causa de dolor crònic greu i de discapacitat física en els països desenvolupats, fet que condiciona la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Són trastorns que generen un important impacte socioeconòmic, ja que majoritàriament cursen de forma crònica i presenten una freqüència elevada.
Hi ha més de 200 malalties reumàtiques diferents. Afecten ossos, músculs i articulacions, així com els teixits que els envolten i poden produir dolor, inflamació, rigidesa, limitació de moviment i deformitat. D’altra banda, les malalties autoimmunes sistèmiques, com el lupus eritematós sistèmic, la malaltia de Sjögren, l'esclerosi sistèmica o les miopaties inflamatòries, a part d’afectar l’aparell locomotor poden afectar qualsevol òrgan del cos, com els ronyons, el pulmó, la pell, el cor o el cervell.
L’any 2025, el Servei de Reumatologia d’Althaia va fer 2.300 primeres visites i 8.000 visites successives.
