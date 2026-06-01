La UCE a Manresa debatrà sobre el complex equilibri entre l'augment de la població i l'escassetat de recursos
La 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu, del 25 al 27 de juny, només inclourà taules rodones i debats per fer més dinàmiques le sessions i serà gratuïta amb inscripció prèvia
L'organització ha presentat aquest dilluns un programa que defensa l'expertesa dels ponents davant de la proliferació del tertuliarisme barat
Es tornarà a fer a l'auditori de la Plana amb un pressupost de 15.000 euros; Jordi Casassas, president de la UCE, ha insistit que "ens costa un esforç molt gran" i que "hi serem fins que puguem"
El risc i el repte que implica l'increment de la població sense un augment dels recursos que l'acompanyi és el gran tema que tractarà la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Manresa, que arriba a la 8a edició. Tindrà lloc entre el 25 i el 27 de juny vinent a l'auditori de la Plana, on ja es va fer l'any passat.
Novetats: serà gratuïta (amb inscripció prèvia per temes d'aforament) i centrarà els esforços en catorze taules rodones i debats, sense ponències, amb la idea de fer més dinàmiques les sessions, per on passaran Joan Amorós i Pla, president de Ferrmad; Dolors García i Pérez, cap del servei d'urgències d'Althaia a Manresa; Vicenç Villatoro i Lamolla, escriptor; Josep Reyner i Serra, economista; Salvador Cardús i Ros, sociòleg; Joaquim Nadal i Garcia, historiador; i Mònica Terribas i Sala, periodista i professora de comunicació a la UPF.
Una trentena de noms
Són només uns quants de la trentena de noms que omplen un programa que tractarà la relació entre el creixement de la població i el model econòmic; el risc climàtic i la disponibilitat d'aigua; les energies renovables; el paper equilibrador del territori del transport i les comunicacions; l'envelliment i el personal de salut disponible; la població, pupulisme i democràcia; el tema de l'habitatge; tres debats sobre migracions i un final "En defensa de la democràcia" davant l'auge dels totalitarismes. També es projectarà un documental i un curtmetratge. La ponència inaugural anirà a càrrec d'Albert Carreras i de Odriozola, catedràtic d'història i institucions econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'IEC. Parlarà sobre "El miracle industrial i econòmic català".
L'avís de Casassas
Els seus responsables han presentat el contingut de la UCE aquest dilluns al matí a l'Espai Manresa 1522. Jordi Casassas Ymbert, president de la UCE, ha reconegut que "ens costa un esforç molt gran" i que "hi serem fins que puguem". Joan Vila Marta, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, ha agafat el guant i ha assegurat que a Manresa li interessa mantenir una iniciativa com aquesta que li dona un plus de capitalitat i que, a més, ha valorat, hauria de ser un acte obligat a molts municipis per l'enriquiment que aporta. Ha dit que l'Ajuntament és al seu costat.
El pressupost de la UCE a la capital del Bages se situa entorn dels 15.000 euros. L'any passat va aplegar prop de 700 assistents.
Un moment molt complicat
A la presentació també han intervingut Josep Oliveras Samitier, vicepresident de la UCE a Manresa, que ha esgranat el programa, i Manel Villaplana Rocasalbes, vicepresident de Gest!, associació de professionals sènior al servei del territori a qui cal agrair que Manresa tingui una Universitat Catalana d'Estiu. Un dels missatges en què han insistit més tots plegats és en la importància de donar veu a persones que parlen amb coneixement, expertesa i saviesa, lluny del tertulianisme que impera, en què, sovint, tothom parla de tot sense saber de res. També han remarcat la complexitat del moment actual. "La gent busca explicacions del que passa", ha afirmat Casassas, que també ha parlat d'un "excés d'informació i manca de coneixement".
Sobre la gratuïtat per assistir-hi, Vila ha argumentat que s'ha fet perquè els temes que tracta són d'interès general i la voluntat és que arribin al màxim de persones. "Veurem com funciona".
El programa
POBLACIÓ I RECURSOS: UN EQUILIBRI MOLT FRÀGIL
del 25 al 27 de juny del 2026
Espai Plana de l'Om, Manresa
Dijous, 25 de juny, matí
«Inauguració» (10 h)
Amb MARC ALOY I GUÀRDIA (alcalde de Manresa), MANEL VILLAPLANA I ROCASALBES (vicepresident de Gest!) i JORDI CASASSAS I YMBERT (Universitat Catalana d’Estiu i Institut d’Estudis Catalans)
LLIÇÓ INAUGURAL: «El miracle industrial i econòmic català» (10.30 h)
Per ALBERT CARRERAS I DE ODRIOZOLA (catedràtic d’història i institucions econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’Institut d’Estudis Catalans)
TAULA RODONA: «El creixement de la població i el model econòmic» (11.30 h)
Amb XAVIER CUADRAS I MORATÓ (professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra i coautor de l’«Informe Fènix»), MARIONA RIERA-LOZANO (investigadora del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona) i, com a moderadora, MAR POYATO I CUESTA (RAC1)
Dijous, 25 de juny, capvespre
TAULA RODONA: «El risc climàtic com a factor desestabilitzador i la disponibilitat d’aigua» (16 h)
Per JOAQUIM FARGUELL I PÉREZ (Institut de Recerca de l’Aigua, Universitat de Barcelona) i JOSEP LLUÍS ARMENTER I FERRANDO (director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya) i, com a moderadora, AINA FONT I TORRA (directora del Canal Taronja Central)
TAULA RODONA: «Les necessitats d’energia i el paper de les energies renovables» (17 h)
Per JOSEP CENTELLES I PORTELLA (enginyer industrial), JOSEP M. SERENA I SENDER (enginyer industrial) i, com a moderador, JUANJO MARTÍN (Eurecat)
TAULA RODONA: «El transport i les comunicacions com a element equilibrador» (18 h)
amb JOAN AMORÓS I PLA (president de FERRMED), QUIRINO VILA-MASANA I PORTABELLA (enginyer de camins, membre de la Plataforma Ciutadana Desdoblament C-55) i, com a moderador, MARC MARCÈ I CASAPONSA (Regió 7)
CINEMA: Esperant l’aigua, documentari de MIQUEL ÀNGEL BAIXAULI (20 h)
Documentari centrat en el territori, el paisatge i la cultura de l’Horta de València i, en general, de tot el complex sistema de regadius i marjals que s’estén per aquesta plana litoral, inclosos l’Albufera i la Ribera del Xúquer.
Divendres, 26 de juny, matí
TAULA RODONA: «L’augment de la població d’edat avançada i el manteniment personal de la salut» (9 h)
Amb DOLORS GARCIA I PÉREZ (cap del servei d’urgències d’Althaia, Manresa) i MANEL VALLS I MARTORELL (director general de Sant Andreu Salut) i, com a moderadora, ANNA VILAJOSANA (periodista)
TAULA RODONA: «Població, populisme i democràcia» (10.30 h)
Amb JOSEP M. VILAJOSANA I RUBIO (catedràtic de filosofia del dret a la Universitat Pompeu Fabra), VICENÇ VILLATORO I LAMOLLA (escriptor) i, com a moderador, PERE FONTANALS I BOSCH (Nació Digital)
TAULA RODONA: «El sorgiment de noves activitats econòmiques i l’aprofitament dels recursos» (12 h)
amb ALBERT GIRALT I CADEVALL (director general d’Avinent), JOSEP BAIGES I GISPERT (regidor de promoció econòmica innovació i coneixement, Ajuntament de Reus) i, com a moderador, JOSEP OLIVERAS I SAMITIER (Universitat Rovira i Virgili)
Divendres, 26 de juny, capvespre
TAULA RODONA: «La transformació de les ciutats i els límits de la urbanització extensiva» (16 h)
Amb MANEL LARROSA I PADRÓ (arquitecte), FRANCESC MUÑOZ I PRADAS (director de l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona) i, com a moderadora, CLAUDINA RELAT I GOBERNA (presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya)
TAULA RODONA: «La propietat i el lloguer. La política de l’habitatge» (17.30 h)
Amb JOSEP REYNER I SERRA (economista), CARLES SALA I ROCA (Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya) i, com a moderador, DAVID CASELLAS I ROCA (degà del Col·legi d’Advocats de Manresa)
TAULA RODONA: «Com afrontar legislativament la crisi de l’habitatge i el lloguer» (19 h)
Amb ESTER CAPELLA I FARRÉ (portaveu del GP d’ERC al Parlament), JORDI RIBA I COLOM (portaveu adjunt del GP Socialistes i Units per Avançar al Parlament), entre altres, i com a moderador, QUICO SALLÉS I FIBLA (El Món)
CINEMA: Sisè primera (2020), curtmetratge d’ALBERT CARBÓ (21 h)
Sinopsi: Fina és la propietària d’un bloc de pisos de l’Eixample de Barcelona. Ha posat en lloguer un dels pisos i ha concertat una visita amb uns quants possibles llogaters. Tindran tots les mateixes oportunitats?
Dissabte, 29 de juny, matí
DEBAT: «Migracions i cultures minoritzades: integrar o desintegrar?» (9 h)
Amb SALVADOR CARDÚS I ROS (professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i RICARD ZAPATA I BARRERO (professor de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra)
DEBAT: «Migracions i cultures minoritzades: política i discurs públic» (10 h)
Amb BERTA CHULVI I FERRIOLS (professora de psicologia social a la Universitat de València), JOAN VERGÉS I GIFRA (professor de filosofia moral i política a la Universitat de Girona) i, com a moderadora, NIA ESCOLÀ (Agència Catalana de Notícies)
DEBAT: «Migracions i cultures minoritzades: el desencontre en la diversitat?» (11 h)
Amb JOSEP FORNÉS I GARCIA (antropòleg, exdirector del Museu Etnològic de Barcelona), MARTA ROVIRA I MARTÍNEZ (professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona) i, com a moderadora, NÚRIA BACARDIT (cap de la delegació de 3CatInfo a la Catalunya Central)
DEBAT: «En defensa de la democràcia» (12 h)
Amb JOAQUIM NADAL I FARRERAS (historiador, Universitat de Girona), MÒNICA TERRIBAS I SALA (periodista i professora de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra), JORDI CASASSAS I YMBERT (historiador i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i, com a moderador, ENRIC BADIA (sotsdirector de Regió 7)
ACTE: «Cloenda» (13.30 h)
Amb JOAN VILA I MARTA (regidor d’empresa, turisme i coneixement, Ajuntament de Manresa), JOANDOMÈNEC ROS I ARAGONÈS (president de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i MANEL VILLAPLANA I ROCASALBES (vicepresident de Gest!)
Comissió científica:
Dr. Jordi Casassas i Ymbert (president de l'UCE)
Dr. Josep Oliveras i Samitier (vicepresident de l'UCE a Manresa)
Joan Maluquer i Ferrer (gerent de l'UCE)
Comissió organitzadora:
Joan Vila i Marta (Ajuntament de Manresa), Lluís Font i Berenguer (Gest!), Joan Maluquer i Ferrer (UCE), Laura Martín i Díaz (Ajuntament de Manresa), Manel Martínez i Montes (Ajuntament de Manresa), Josep Oliveras i Samitier (UCE), Assumpta Pla i Pi (Gest!), Josep M. Sala i Rovira (Gest!), Josep Sinca i Cura (Gest!) i Manel Villaplana i Rocasalbes (Gest!).
Per inscriure's es pot fer a través d'aquest enllaç.
