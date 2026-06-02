Un guèiser al mig de Manresa
Una avaria ha provocat a primera hora del matí que un brollador d'aigua aparegués a la cantonada dels carrers Balmes amb Guifre el Pilós de Manresa
Una fuita d'aigua al carrer Balmes cantonada amb Guifre el Pilós de Manresa ha provocat aquest matí unes imatges més pròpies d'Islàndia: la fuita d'aigua semblava un petit guèiser.
Poc després de tres quarts de nou del matí ha rebentat una part de la canonada que transporta aigua i ha sortit com un brollador enlaire. Segons Aigües de Manresa, l'avaria ha afectat el carrer Guifré el Pilós i ha deixat sense servei de subministrament d'aigua temporalment l'Ateneu les Bases i els números imparells del 17 al 43 del carrer Valentí Almirall de Manresa.
Poc abans de la una del migdia ja s'ha normalitzat la situació i s'ha pogut recuperar el servei.
