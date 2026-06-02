Jornada a Manresa per sensibilitzar sobre els abusos i maltractaments a les persones grans
La Plana de l’Om acollirà el dilluns 15 de juny l'acte amb ponències i dues taules de bones pràctiques
Regió7
El pròxim dilluns 15 de juny, de 9 a 13 h, l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa serà l'escenari de la V Jornada per a la Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans. Aquest esdeveniment, obert tant a professionals com al públic general, busca sensibilitzar sobre els abusos i maltractaments que poden afectar les persones grans, alhora que fomenta l'intercanvi de bones pràctiques i estratègies preventives.
Aquesta jornada, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Manresa I el Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, s'integra en les activitats del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i Maltractament a les Persones Grans, amb el ferm objectiu de promoure el debat i la reflexió sobre aquest problema persistent en la nostra societat.
L’acte s’encetarà amb la benvinguda institucional de Lluïsa Tulleuda Lari, consellera de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages. La doctora Vânia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envelliment saludable i lluita contra l’edatisme, impartirà la ponència inaugural, ‘Importa l’edat? Desmuntant l’edatisme’, on explorarà l'impacte dels estereotips d'edat i com enfrontar-los.
A continuació, Joan Vidal Ruggiero de la Diputació de Barcelona presentarà la ponència titulada ‘Fer visible el maltractament a les persones grans: dades, realitat i responsabilitat col·lectiva’, centrada en l'actual situació a Catalunya i les vies per a la implicació social en la seva prevenció i detecció.
Dues taules de bones pràctiques
La primera taula de bones pràctiques serà ‘Àpats en companyia’, amb experiències de Menjar Acompanyats – Ajuntament de Manresa i AV Escodines, així com “Dinars Acompanyats” – ASACO i Ajuntament de Sallent, enfocades a promoure la socialització i una nutrició adequada per a les persones grans.
La segona serà ‘Aprendre per viure millor’, una presentació d'USènior sobre els beneficis del seu programa.
El tancament de la jornada inclourà la lectura del manifest del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i Maltractament a les Persones Grans, i la cloenda a càrrec de Mariona Homs Alsina, regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa.
L’entrada és gratuïta i ja es pot obtenir a les taquilles del Kursaal o a través del web www.kursaal.cat. Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans al 608 33 23 03 o a l’adreça electrònica oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat.
