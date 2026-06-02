Joviat Culinary gradua 52 nous professionals i reconeix el talent gastronòmic en la 19a edició dels seus premis
La 35a promoció de Cuina i Serveis, la 30a de Pastisseria i la 13a de Direcció de Cuina són els protagonistes d’una jornada marcada per l’emoció
Regió7
Joviat Culinary va celebrar la graduació del curs 2025-2026 amb 52 nous professionals de la gastronomia i la 19a edició dels Premis Joviat Culinary. L’acte va reunir alumnat, famílies, professorat i professionals del sector en una jornada dedicada a celebrar el talent, l’esforç i la passió per la gastronomia.
La celebració va començar amb un dinar especialment significatiu, pensat, elaborat, cuinat i servit per l’alumnat de segon curs de Cuina i Serveis i de primer de Pastisseria.
Un espai de trobada que va permetre brindar pels vincles creats durant els anys de formació i que reflecteix l’esperit de comunitat que caracteritza Joviat Culinary.
Un curs ple d’èxits
Durant l’acte també es van posar en valor els èxits assolits per l’alumnat al llarg del curs. Entre els reconeixements més destacats hi ha el premi a la Millor Escola de Pastisseria de Catalunya, aconseguit per tercer any consecutiu gràcies al treball de Mariana Hoyos i Myriam Cabot.
També es van recordar els bons resultats obtinguts en concursos de referència del sector, com el Concurs de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya, el Concurs de Cocteleria Jove de Catalunya, els Premis Joves Talents de Gastronomia de Muntanya i els Premis Extraordinaris de Formació Professional a l’Excel·lència.
Reconeixement a trajectòries inspiradores
La jornada va incloure també la 19a edició dels Premis Joviat Culinary, que reconeixen exalumnes, empreses i projectes de restauració que contribueixen a transformar i enriquir el sector gastronòmic.
El Premi Trajectòria Professional va recaure en Carles Polo Campdelacreu, figura clau dins l’equip de Nandu Jubany.
El Premi Projecte Empresarial va ser per al Restaurant Can Patoi, establiment emblemàtic de la comarca amb més de 140 anys d’història, representat per Lluís Morell i la seva companya Bàrbara, acompanyats per tota la família.
Per la seva banda, el Premi Empresa Col·laboradora va ser per a la Fundació Ampans, representada per Fermín Mancebo, director general adjunt, i Anna Prado, responsable de Muntanyola i Restauració, per la seva contribució al territori i la seva estreta col·laboració amb Joviat a través dels projectes Formatges Muntanyola i Restaurant El Canonge.
Els premis van ser lliurats pel president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca. Consisteixen en una peça artística única: un barret de cuina de ferro forjat creat per l’artista manresana Àngels Freixanet. Amb els d’enguany, ja són 64 els barrets repartits arreu del món.
Un record fet amb les mans
Un dels moments més emotius de la jornada va arribar al final de l’acte, quan cada graduat va rebre un bol d’argila elaborat artesanalment pel professorat. L’obsequi simbolitza el vincle creat durant els anys de formació i els tres ingredients que defineixen el projecte educatiu de Joviat Culinary: essència, evolució i originalitat.
La graduació també va servir per donar el tret de sortida al 40è aniversari de l’Escola d’Hoteleria Joviat, una efemèride que marcarà el curs vinent amb diverses accions commemoratives. La celebració culminarà amb un gran acte final, coincidint amb la Graduació 2027 i la 20a edició dels Premis Joviat Culinary, que reunirà alumnes, exalumnes i tota la comunitat vinculada a l’escola. Quatre dècades després, Joviat Culinary continua “cuinant talent” de Manresa cap al món.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis