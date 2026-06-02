Manresa millora la qualitat de l’aigua de boca posant les algues a l’ombra
La instal·lació d’una coberta sobre la planta potabilitzadora dels Dipòsits Nous redueix l’entrada de llum i amb més foscor es produeix menys fotosíntesi
L’aigua de l’aixeta té millor gust a Manresa. La causa és que s’ha instal·lat una coberta a la planta potabilitzadora dels Dipòsits Nous i la reducció de la llum frena la fotosíntesi que afavoreix la proliferació d’algues.
Fins ara, el procediment de decantació es portava a terme descobert. Els decantadors són estructures clau en una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). La seva funció principal és separar els sòlids en suspensió i la terbolesa de l’aigua mitjançant la sedimentació per gravetat, aconseguint així una aigua clarificada i neta abans de la filtració.
Segons ha informat Aigües de Manresa, la mesura té un efecte directe en el procés de tractament. Sense llum, les algues no poden fer la fotosíntesi i, per tant, no es desenvolupen. Quan n’hi ha, poden dificultar la decantació, col·lapsar filtres i provocar problemes de gust i olor a l’aigua. Amb la nova cobertura, es redueixen aquests riscos i es millora el funcionament de la planta.
Menys productes químics
També permet utilitzar menys productes químics, com el clor, i disminuir la necessitat de neteges freqüents. La carpa, a més, protegeix l’aigua d’elements externs com pols, fulles, insectes o ocells, que poden afectar el procés.
L’aigua que arriba a la planta potabilitzadora de Manresa es capta directament del llac de l’Agulla, un dipòsit a l’aire lliure que, per les seves característiques, pot afavorir la proliferació d’algues. Des de l’empresa municipal han explicat que es tracta d’una actuació poc visible, però amb impacte directe en la qualitat de l’aigua que arriba a les llars.
