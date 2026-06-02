La mare d’un noi autista: "Van robar al meu fill dissabte a Manresa, i ara té por de sortir al carrer"
Els Mossos van detenir tres menors pels fets, però no s'ha dictat ordre d’allunyament cap a la víctima
La mare d’un noi de 16 anys que pateix trastorn de l’espectre autista lamenta que la justícia no hagi dictaminat ordre d’allunyament contra els menors que dissabte li van robar les sabatilles esportives. I és que des d’aquell moment, el seu fill no vol sortir de casa.
Dissabte a la tarda, passades les 19.00 hores, el noi, de 16 anys, anava amb el seu nebot i una noia per la plaça Independència de Manresa en direcció a prendre un gelat al passeig. Quan estaven a la zona de les escales del col·legi Renaixença van decidir seure, i va ser aleshores quan se'ls va acostar un noi, que va començar a "ficar-se amb ells, i a amenaçar-los perquè anaven amb la noia", segons paraules de la mare. Van arribar més nois, i van "començar a dir que volien les vambes que duia el meu fill". En tot aquest temps, el nebot va poder escapar i es va quedar sol el noi amb espectre autista i la noia.
Segons la mare, "van començar a amenaçar-lo de mort, i el meu fill, al final, es va treure les sabatilles i les va donar a un dels assaltants". Però després van demanar-li les ulleres, "i quan anaven a agafar-les, el meu fill es va aixecar de cop, va empènyer un dels atacants i va fugir corrents". No el van seguir, però el jove, que té un 47 % de discapacitat, "va arribar a casa descalç i molt espantat. Vam anar al CAP i estava en xoc, i ara no vol sortir de casa, li fa por. No vol ni anar a l'escola".
Els Mossos d’Esquadra van detenir tres menors acusats de robatori amb violència, tres menors d'entre 15 i 16 anys, que van passar directament a fiscalia de menors. Però la mare lamenta que, de moment, no s'hagi dictat ordre d'allunyament del seu fill. "La sensació de por i d'inseguretat que té ara, s'agreuja més si sap que se'ls pot trobar en qualsevol moment". En aquest sentit, ha demanat a l'equip mèdic que el porta que "facin informes per ajudar que la justícia prengui aquesta decisió".
