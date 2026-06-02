Una motorista resulta ferida en un accident a Manresa

L'afectada va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM en un servei / ACN

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una motorista va resultar ferida en un accident amb un cotxe ahir dilluns a la tarda a Manresa. El succés va tenir lloc a les 18.40 hores, a l'avinguda de les Bases, on l'afectada, veïna de Callús de 29 anys, va ser envestida pel turisme, ocupat per dos veïns de la capital bagenca de 23 i 22 anys.

Segons la Policia Local, els ocupants del turisme van resultar il·lesos mentre que la motorista va rebre ferides lleus i va ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El Casal Panxo dirà adeu al seu local després de Corpus

El plat català que entra sol quan la calor apreta: fresc, fàcil i amb salsa per sucar-hi pa

Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont

Denunciat per tenir 180 xais en una instal·lació il·legal i en condicions higièniques deficients a Sant Esteve Sesrovires

