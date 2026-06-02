Una motorista resulta ferida en un accident a Manresa
L'afectada va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Manresa
Una motorista va resultar ferida en un accident amb un cotxe ahir dilluns a la tarda a Manresa. El succés va tenir lloc a les 18.40 hores, a l'avinguda de les Bases, on l'afectada, veïna de Callús de 29 anys, va ser envestida pel turisme, ocupat per dos veïns de la capital bagenca de 23 i 22 anys.
Segons la Policia Local, els ocupants del turisme van resultar il·lesos mentre que la motorista va rebre ferides lleus i va ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
