La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja és d'asfalt

Els operaris han estès aquest dimarts una espessa capa de quitrà per la part d'on la setmana passada van retirar el paviment que hi havia de color gris i blanc

La plaça de Neus Català i Pallejà des de les escales de Crist Rei / G.C.

Gemma Camps

Manresa

La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa, d'on la setmana passada van retirar el paviment que hi havia a base de rajoles grises i blanques (en el cas de la rodona que hi havia al mig), ja és d'asfalt. Aquest dimarts al migdia els operaris que fan les obres han estès una espessa capa de quitrà per tota la part central d'on van retirar el paviment.

Mquinària per aplanar el nou terra asfaltat de la cèntrica plaça de Manresa / G.C.

La idea, segons va explicar l'Ajuntament a partir del projecte de les obres, és relligar les dues bandes del carrer d'Àngel Guimerà, la que ja hi ha acabada al tram conegut com a prolongació Guimerà, i la que encara està en obres, entre la plaça i el carrer de Circumval·lació. El material escollit per fer-ho ha estat l'asfalt, que és el mateix que hi ha al segon tram del Passeig.

Una altra vista de la plaça, on es veu la llengua d'asfalt / G.C.

Aquest dimarts s'ha fet una estesa de quitrà per tota la superfície de la plaça fins a les escales de l'església de Crist Rei. El resultat és una gran extensió d'asfalt que no té res a veure amb el paviment de rajoles que hi havia fins la setmana passada, que era bastant més refinat que el que hi han fet ara.

Aspecte de la plaça de Neus Català i Pallejà en una foto de fa tres anys / Arxiu/Oscar Bayona

Les obres en aquesta part, incloses en la fase 3 de l'operació de reurbanització del carrer Guimerà per convertir-lo en una illa de vianants, van començar el 25 de maig i, des del dijous 28 de maig fins a aquest dimarts 2 de juny, la plaça ha quedat totalment tancada al trànsit i envoltada de tanques. Durant aquest període, l'accés de vehicles pel lateral del passeig de Pere III a la zona del Casino es fa a través del carrer de l'Arquitecte Oms, que ha invertit el seu sentit de circulació. La sortida es fa per la Muralla de Sant Domènec.

