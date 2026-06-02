La tanca del Casino de Manresa passarà de ser de pedra a metàl·lica i semicircular per respectar un arbre
També s’enderrocarà part de la vorera del carrer Arquitecte Oms per fer l’escocell més gran de l’om únic supervivent d’una plaga mortal a Manresa
Una tanca semicircular metàl·lica i l’enderroc de part de la vorera per fer l’escocell més gran són els principals elements de la intervenció que s’està portant a terme al mur del Casino, per la banda del carrer Arquitecte Oms, per donar espai a un arbre molt especial: l’únic gran om supervivent a Manresa de la plaga de grafiosi.
La nova tanca semicircular tindrà 2,10 metres d’alçada i 3,30 de radi feta amb xapa metàl·lica ondulada i perforada.
Primer es trasllada el mur afectat i s’enderroca una part de la vorera per permetre el normal desenvolupament de l’arbre. El perímetre de l’escocell es perfilarà amb una platina d’acer galvanitzat per la part del carrer i amb la rigola de les mateixes característiques que l’existent per la banda del jardí.
S'enderroquen sis metres de tanca
S’enderroquen 6 metres de tanca. L’actuació ha calgut executar-la perquè la pressió de l’arbre ja havia fet desplaçar 28 centímetres el mur respecte a la seva vertical i en direcció a la vorera del carrer Arquitecte Oms. La desviació havia arribat a suposar un perill per als vianants i l’Ajuntament va considerar que calia resoldre-la de manera immediata.
El desenvolupament de l’arbre i de les seves arrels han estat a punt de fer caure el mur, que va ser necessari apuntalar.
La solució implica retallar i eliminar una part del mur existent, que està protegit patrimonialment. Com també ho està l’arbre. El mur ha estat desmuntat i les pedres, classificades i guardades.
El Casino és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) protegit en la seva totalitat atenent a les característiques arquitectòniques definides en el mateix (volumètrica, tipològica i compositiva) i, especialment als valors artístics, socials, històrics i com a conformador de l’espai urbà que determina la consolidació del primer tram del passeig de Pere III.
Pel que fa a l’arbre és un om inventariat al Catàleg i Pla especial urbanístic de protecció dels arbres i arbredes de la ciutat.
Es tracta d’un Element Botànic d’Interès Municipal (EBIM) i la seva protecció prohibeix, amb caràcter general, qualsevol actuació o transformació que pugui causar la desaparició d’un EBIM, l’alteració del sòl immediat, i en sentit ampli, dur a terme qualsevol tipus d’afectació que impliqui el seu deteriorament o la lesió dels valors específics que presenta.
