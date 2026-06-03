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Aquest dijous 4 de juny obre a Manresa l'oficina local del Pla de Barris

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Gemma Camps

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Aquest dijous 4 de juny obre a Manresa l'oficina local del Pla de Barris

Gemma Camps

Manresa
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L'oficina local a Manresa del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 començarà a funcionar aquest dijous 4 de juny als baixos del número 21 del carrer de Santa Llúcia. Serà la finestreta única que centralitzarà els serveis d'informació, acompanyament i gestió de les actuacions que vagin endavant. En aquesta fase inicial se centrarà especialment en els ajuts a la rehabilitació. Més informació

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