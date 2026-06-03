Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
El dolç de KKO Pastissers va servir com a objecte en un repte fet durant l'emissió del programa amb una catapulta, i va acabar a la boca de Grison
Unes galetes elaborades a Manresa han protagonitzat un dels moments més virals del programa de La Revuelta, emès dijous passat. Després d’entrevistar l’actriu Belén Rueda, el presentador David Broncano va donar pas al col·laborador Jorge Ponce, que va entrar al plató manipulant una petita catapulta. “Amb això em podries tirar una croqueta”, va suggerir Grison, també col·laborador del programa.
Com que no tenien croquetes a mà, l’equip va optar per fer servir galetes. El que molts espectadors no sabien és que aquestes galetes provenien de KKO Pastissers, un obrador de la capital del Bages. Ha estat el mateix negoci qui ho ha revelat a través de les xarxes socials, on han explicat com el seu producte va acabar apareixent en ple directe: “Vam anar a Madrid amb una missió, que les nostres galetes fossin protagonistes de La Revuelta”, asseguren en un vídeo publicat a Instagram. I ho van aconseguir: en el segon intent, una de les galetes va acabar directament a la boca de Grison.
Darrere de KKO Pastissers hi ha Toni Pladellorens, que va obrir el local fa 16 anys. Després d’haver treballat al restaurant Aligué de Manresa, va decidir emprendre el seu propi projecte, una aposta que amb el temps s’ha demostrat encertada.
La pastisseria, situada al carrer Nou de Santa Clara, a prop del mirador de la Balconada, ofereix una àmplia varietat de productes, com ara pastissos, brioixeria, xocolates, torrons i pasta seca, entre d’altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys