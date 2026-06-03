Els Agents Rurals fan retirar part d'una xarxa d'obra a Manresa per protegir uns nius d'oreneta
Orenetes i faicots són espècies protegides i també els seus nius, i la xarxa de protecció impedia l'accés dels ocells
Els Agents Rurals han fet retirar un tram de xarxa de protecció d'obra a Manresa perquè podia perjudicar uns nius d'oreneta. Ha estat aquest migdia a la cantonada del passeig de la República amb el carrer Talamanca.
La normativa vigent a Catalunya estableix que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació d’ocells protegits i que en cas que es vulgui fer alguna intervenció que pugui afectar-los cal sol·licitar primer una autorització excepcional a la Generalitat de Catalunya. Cal recordar, a més, que els nius estan protegits també fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats. Tant l'oreneta com el falciot es troben entre aquestes espècies urbanes protegides, i la mateixa Unió d'Empresaris de la Construcció recorda en la seva web que en una obra de "rehabilitació és molt comú trobar-se amb la presència de nius d’orenetes. És important saber que tant la seva destrucció com la col·locació d’impediments d’accés poden comportar l’aturada de l’obra, i en el pitjor dels casos, ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa (que va dels 3.000 € als 20.000 €)".
En el cas d'aquest migdia a Manresa, al número 19 del passeig de la República, la façana està recoberta amb una bastida, i aquesta amb una xarxa de protecció per evitar la caiguda d'objectes i persones a la via pública. Tanmateix, aquesta xarxa tapa l'accés als ocells que vulguin accedir als nius que hi ha instal·lats a finestres o ràfecs de l'edifici.
Les orenetes, els seus nius i els seus polls gaudeixen de la protecció de fins a tres lleis: una estatal, una d’autonòmica i una europea. I la protecció no és per caprici: es calcula que cada oreneta consumeix entre 5 i 6 grams d'insectes al dia i calen gairebé 4 kg d'insectes per mantenir tota la família del març fins a l'agost. S'estima que la població d'orenetes censades en un sol any han pogut arribar a consumir més de 65 tones d'insectes.
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