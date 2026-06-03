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Els Agents Rurals fan retirar part d'una xarxa d'obra a Manresa per protegir uns nius d'oreneta

Orenetes i faicots són espècies protegides i també els seus nius, i la xarxa de protecció impedia l'accés dels ocells

Els Agents Rurals analitzant la façana de Manresa on hi ha la bastida

Els Agents Rurals analitzant la façana de Manresa on hi ha la bastida / Oscar Bayona

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Agents Rurals han fet retirar un tram de xarxa de protecció d'obra a Manresa perquè podia perjudicar uns nius d'oreneta. Ha estat aquest migdia a la cantonada del passeig de la República amb el carrer Talamanca.

La normativa vigent a Catalunya estableix que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació d’ocells protegits i que en cas que es vulgui fer alguna intervenció que pugui afectar-los cal sol·licitar primer una autorització excepcional a la Generalitat de Catalunya. Cal recordar, a més, que els nius estan protegits també fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats. Tant l'oreneta com el falciot es troben entre aquestes espècies urbanes protegides, i la mateixa Unió d'Empresaris de la Construcció recorda en la seva web que en una obra de "rehabilitació és molt comú trobar-se amb la presència de nius d’orenetes. És important saber que tant la seva destrucció com la col·locació d’impediments d’accés poden comportar l’aturada de l’obra, i en el pitjor dels casos, ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa (que va dels 3.000 € als 20.000 €)". 

En el cas d'aquest migdia a Manresa, al número 19 del passeig de la República, la façana està recoberta amb una bastida, i aquesta amb una xarxa de protecció per evitar la caiguda d'objectes i persones a la via pública. Tanmateix, aquesta xarxa tapa l'accés als ocells que vulguin accedir als nius que hi ha instal·lats a finestres o ràfecs de l'edifici.

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Un dels nius a una de les finestres de l'edifici

Un dels nius a una de les finestres de l'edifici / Oscar Bayona

Les orenetes, els seus nius i els seus polls gaudeixen de la protecció de fins a tres lleis: una estatal, una d’autonòmica i una europea. I la protecció no és per caprici: es calcula que cada oreneta consumeix entre 5 i 6 grams d'insectes al dia i calen gairebé 4 kg d'insectes per mantenir tota la família del març fins a l'agost. S'estima que la població d'orenetes censades en un sol any han pogut arribar a consumir més de 65 tones d'insectes. 

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