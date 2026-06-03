Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: "Cal que l'Ajuntament ens faci cas"
Reclamen actuacions urgents que aturin el declivi comercial del sector i diuen que si es compara l'aparcament disponible en ciutats similars no hi ha color
"Cal que l'Ajuntament ens faci cas", aquesta és la demanda comuna dels representants de les associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa que s'han aplegat avui davant de l'aparcament del mercat Puigmercadal de Manresa per reclamar actuacions que aturin el declivi comercial del sector.
Carles Gonfaus, de l'Associació de Comerciants dels carrers Urgell, Jaume I i Mel recorda que de forma continuada "seguim repetint a l'Ajuntament les mateixes demandes d'aparcament, seguretat i neteja. Però el tema de l'aparcament es posiciona en primera posició per les demandes que tenim dels nostres clients quan venen a comprar". Afegeix que "cal que Manresa es desperti una mica i sigui conscient que si fa més de 30 anys que repetim el mateix patró i no funciona cal replantejar-lo".
Afegeix que la resta de zona blava que queda al voltant del Centre Històric, la de les muralles del Carme i Sant Francesc, el Jaume I i el carrer de la Dama, es conservi "i no s'avanci més en la destrucció d'aparcament, perquè realment s'ha destruït tot l'aparcament que hi havia al voltant del Centre Històric en zona blava i no té sentit que les places estiguin plenes i se segueixin eliminant i desplaçant als afores mentre el comerç està patint".
Alba Valverde, representant del comerç Born-La Plana, espera "que l'Ajuntament ens faci cas, perquè jo fa 42 anys que tinc botiga, he estat presidenta de comerç trenta anys i continuem estant en el mateix punt i fa pena. Han passat molts alcaldes, molts regidors i saben quin és el problema que tenim. Nosaltres l'anem repetint i val més que ens facin una mica de cas, perquè Manresa s'ha de potenciar, hi ha comerç, hi ha vida i tenim ganes de continuar. Ens han de donar facilitats perquè la gent vingui i pugui aparcar. Aquí tenim un mercat i un aparcament que estan deixats de la mà de Déu, el pàrquing està en situació de S.O.S".
Josep Tobeña, de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, ha recordat que fa 43 anys es va inaugurar la primera illa de vianants de Sant Miquel-Born i fa 20 anys de les fotomultes del carrer Sobrerroca "i en aquests moments estem pitjor que quan es va començar". Tobeña assegura que "les fotomultes ens han perjudicat, l'eliminació de zona blava ens ha perjudicat i l'aparcament Centre Històric està col·lapsat de veïns i, per tant, no serveix per al comerç".
Tobeña insisteix en la necessitat "d'arreglar l'aparcament Puigmercadal o recuperar el projecte del pàrquing sota la plaça Milcentenari".
Gerard Farré, de l'Associació del carrer Vilanova, plaça Gispert i Voltants, espera que els experts trobin la forma d'articular millores i que es faci front a l'estat dels habitatges i es millori la possibilitat d'aparcar.
Jaume Altimiras, representant del comerç del carrer Nou, va lamentar que el pàrquing del Puigmercadal faci "pena". Altimires va criticar que quan una potent superfície comercial s'implanta quedi absolutament clar que l'aparcament és clau mentre que "l'important al Centre Històric és posar impostos i treure l'aparcament. D'aquesta forma com volen que vingui la gent a comprar? És impossible. L'Ajuntament diu que hem de caminar, però ells van en cotxe. Jo vaig a comprar allà on puc aparcar bé. I, imagino que com jo, hi ha molts altres".
Carrer Sobrerroca, zona zero
L'estudi realitzat pels comerciants posa una atenció especial en el Centre Històric comercial de Manresa. Segons explica Carles Gonfaus, de l'Associació de Comerciants dels carrers Urgell, Jaume I i Mel, l'objectiu és evitar que es continuï reproduint en altres àmbits la situació que es dona a l'anomenada «zona zero», situada al carrer Sobrerroca, "on l'ocupació comercial ha passat del 55,55% l'any 1996 (35 botigues obertes d'un total de 63) al 12,70% l'any 2026 (8 obertes de 63). Aquesta evolució evidencia un procés de degradació comercial sostingut que cal analitzar i afrontar amb mesures efectives".
Afegeix que els comerciants "som plenament conscients que les dificultats d'accessibilitat i la manca d'aparcament no són l'única causa de la situació actual del Centre Històric. Els canvis en els hàbits de consum, l'aparició de nous formats comercials, el comerç electrònic, l'estat de l'habitatge i altres factors socioeconòmics també hi han tingut una incidència significativa".
Tanmateix, consideren que l'accessibilitat constitueix un dels factors més rellevants i, alhora, un dels àmbits sobre els quals és possible actuar de manera directa des de les polítiques públiques locals.
Amb la voluntat d'aportar elements objectius al debat ciutadà i evitar que aquesta problemàtica es redueixi a percepcions o opinions subjectives, l'estudi incorpora una comparativa amb diverses ciutats catalanes de característiques similars a Manresa, especialment pel que fa a la seva funció territorial i a la seva condició de ciutat d'interior. "Aquesta comparativa permet contextualitzar la situació de Manresa i avaluar-la a partir d'indicadors contrastables i verificables", assegura.
Rebla que l'objectiu no és generar controvèrsia, sinó disposar d'una diagnosi rigorosa que permeti identificar les mancances existents, entendre la posició relativa de Manresa respecte d'altres ciutats comparables i evitar que es continuïn reproduint dinàmiques que, amb el pas dels anys, han contribuït al debilitament comercial i social del centre històric.
L'informe assegura que Manresa disposa de 897 places d’aparcament limítrof al centre comercial: la dotació més baixa de les quatre ciutats analitzades, en termes absoluts i per càpita. A Granollers l'oferta és 209,71% superior; a Reus, 234,12% superior i a Vic, 54,85%. Totes superen Manresa de forma contundent en aparcament proper al Centre Històric comercial.
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