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Ensurt per un incendi darrere l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Les flames han cremat deu metres de vegetació prop del centre hospitalari

L'hospital Sant Joan de Déu vist des del carrer de la Divina Pastora

L'hospital Sant Joan de Déu vist des del carrer de la Divina Pastora / GOOGLE MAPS

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un incendi s'ha generat darrere l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa aquesta nit de dimarts. A les 22.18 hores, els serveis d'emergències han rebut un avís alertant que es veia fum i flames al carrer Divina Pastora, darrere el centre hospitalari de la Fundació Althaia i han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. En arribar han observat que es tractava d'un foc que cremava uns deu metres quadrats de vegetació i només hi han acabat treballant dues dotacions.

El cos d'emergències ha actuat ràpidament i ha extingit l'incendi abans que es propagués.

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