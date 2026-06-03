Ensurt per un incendi darrere l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Les flames han cremat deu metres de vegetació prop del centre hospitalari
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Manresa
Un incendi s'ha generat darrere l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa aquesta nit de dimarts. A les 22.18 hores, els serveis d'emergències han rebut un avís alertant que es veia fum i flames al carrer Divina Pastora, darrere el centre hospitalari de la Fundació Althaia i han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. En arribar han observat que es tractava d'un foc que cremava uns deu metres quadrats de vegetació i només hi han acabat treballant dues dotacions.
El cos d'emergències ha actuat ràpidament i ha extingit l'incendi abans que es propagués.
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