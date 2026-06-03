El Grup d’Esclerosi Múltiple i Espai per l’Ànima organitzen un concert solidari a Manresa
L’acte ha de servir per donar visibilitat a les dues associacions i recollir diners per les seves activitats
L’Associació Grup Esclerosi Múltiple del Bages i el Moianès (agruPEM) i l’entitat Espai per l’Ànima, una associació que promou la recuperació i la reinserció integral de persones amb problemes emocionals, s’han aliat per organitzar un concert solidari. Se celebrarà el pròxim dissabte 13 de juny a l’auditori de la Plana de l’Om amb un doble objectiu. Per una banda, donar visibilitat a les dues entitats, i per l’altra recollir diners per fer front a les activitats que porten a terme que, segons els seus responsables, tenen com a finalitat última humanitzar la societat.
AgruPEM acull actualment 65 persones. Una quarantena són malalts i la resta familiars. Alba Castellana, vocal d’agruPEM, explica que el sentit de l’entitat és acompanyar persones que pateixen esclerosi múltiple. Dona ajudes per poder fer activitats físiques i també estableix contactes amb serveis que necessiten afectats com transport adaptat o sessions de fisioteràpia a domicili per malalts que no poden sortir de casa. Recentment, han organitzat caminades solidàries al parc de l’Agulla per mostrar les dificultats físiques a les quals han de fer front dia a dia. A l’associació hi ha persones amb diferents graus de la malaltia. Des dels que són autosuficients fins als totalment dependents. Castellana explica que trobar relleu a la junta és un dels reptes de l’entitat.
Per la seva part Espai per l’Ànima és una associació sense ànim de lucre que va néixer fa set anys «per guarir persones amb trastorns emocionals», explica un dels seus responsables, Antoni García. «Ha anat evolucionant i també lluita contra la solitud, i ara estem en la fase en la qual intentem que les persones es realitzin afectivament, moralment i íntegrament». Compta amb una setantena d’associats que es troben cada dimecres a la Casa de la Solidaritat Flors Sirera.
García explica que les dues entitats tenen necessitats econòmiques. Els terapeutes d’Espai per l’Ànima, per exemple, fan sessions gratuïtament, però «també volem compensar-les econòmicament. Igual que les persones que venen a fer xerrades i presentacions».
L’entrada al concert costa 15 euros. Ja es pot adquirir a la web del Kursaal i al mateix dia a l’auditori de la Plana de l’Om. Se celebrarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec del grup Mediterraniam. «Fan música clàssica de l’Índia i música mediterrània. És música molt relaxant que va molt d’acord amb la nostra manera de pensar, ser i sentir», assegura García.
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